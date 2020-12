Dr. Dan Şuiaga, neurochirurg: Au venit de trei ori mai mulţi pacienţi decât într-o perioadă normală, cazuri foarte complicate şi complexe

Dr. Dan Şuiaga, neurochirurg în cadul clinicii MedLife, a vorbit într-un interviu despre comportamenul pacienţilor în perioada pandemiei şi care au fost cazurile cu nevoie imediată de intervenţie. Conform specialistului, initial oamenii au evitat să vină la consulaţii după izbucnirea pandemiei, iar acest lucru a făcut ca după perioada de izolare să se înregistreze o frecvenţă de trei ori mai mare a pacienţilor care s-au prezentat la medic.

„În perioada pandemiei, au venit de trei ori mai mulţi pacienţi decât într-o perioadă normală, cazuri foarte complicate şi complexe. Poate că oamenii au realizat că nu se va termina aşa de repede. Mulţi oameni în faza de început au stat şi s-a ajuns la complicaţii. S-au ratat nişte momente, mai ales în cazurile cu patologie oncologică, unde sunt etape pe care nu le mai poţi câştiga după aceea", a declarat Dr. Dan Şuiaga, medic primar neurochirurgie la MedLife.

Ce cazuri operaţi în pandemie?

Dan Şuiaga: În pandemie a crescut foarte mult numărul de cazuri rezolvate, cele mai multe având o complexitate ridicată. Avem tumori cerebrale profunde şi situate în zone sensibile realizate prin chirurgie trează (awake craniotomy) şi neuromonitorizare intraoperatorie, tumori de coloană complexe situate intramedular efectuate cu ajutorul neuromonitorizării, tumori de coloană vertebrală cu abord dublu anterior şi posterior şi reconstrucţie 360 grade, situate atât la jonctiune cranio cervical, cât şi pe restul coloanei vertebrale, tumori de sacru cu rezecţie şi reconstrucţie lombo pelvina prin abord dublu anterior şi posterior, anevrisme cerebrale şi malformaţii arterio-venoase atât cerebrale, cât şi spinale operate cu succes.

Există cazuri care necesită intervenţie imediată?

Bineînţeles că sunt intervenţii care nu suportă amânarea. Cele mai importante sunt cele de natură oncologică, pentru care fiecare zi contează. De asemenea sunt cele care se manifestă prin dureri atroce de tipul afecţiunilor degenerative de coloană sau traumatisme cerebro-spinale care pot pune viaţa şi buna funcţionare neurologică în pericol.

Mă impresionează cele mai multe cazuri oncologice şi mă ataşez emoţional de toţi pacienţii. Toate cazurile au o poveste care mă atinge indiferent cât încerc să rămân cu mintea limpede.

Am avut în această perioadă operaţii care au durat 10,12 ore. De exemplu, în urmă cu o lună am avut o pacientă pe care am operat-o de două tumori cerebrale în zone diferite, la un interval de o lună jumătate. După ce s-a vindecat prima, am operat-o de cealaltă, care a fost mai gravă, localizată lângă trunchiul cerebral, compresiva pe trunchiul cerebral. Am operat în perioada stării de urgenţă un caz grav, o tumora medulară începută de la nivel bulb cerebral până la nivel cervical, venit din Republica Moldova cu dispensă de la Ministerul Sănătăţii de acolo ca să se poată opera la noi, pentru că atât România cât si Republica Moldova erau în carantină.

Gradul de complexitate a crescut extrem de mult, de exemplu dacă în luna noiembrie am operat 35 de pacienţi, dintre aceştia doar 3 au fost operaţii simple, restul au fost operaţii de 5, 6 ore şi chiar 12 ore.

Din ce am văzut, au scăzut cazurile la specialităţi care tratează patologii unde poţi să mai aştepţi o lună, un an, pentru că nu este o urgenţă.

