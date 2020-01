Cristina Ţopescu, găsită moartă în casă. Suferea de ani buni de depresie. Totul despre această boală

Se pare că vedeta TV suferea de ceva vreme de depresie, însă lua tratament medicamentos în acest sens.

„Aş fi vrut să nu am ocazia niciodată să vorbesc despre aşa ceva. Când a plecat domnul Cristian, Cristina a suferit o depresie. În aceeaşi perioada a mai pierdut şi doi câini. Cristina era o singuratică, aşa a fost dintotdeauna. Are doi fraţi, care nu stau în Bucureşti, mama care stă în Germania. A fost prima dată când nu mi-a răspuns, i-am scris de Sf. Cristian, de Crăciun. A apelat la psiholog pentru depresie, după moartea tatălui său. Am mers cu ea la spital de câteva ori, când era internat domnul Ţopescu, el se bucură foarte mult când o vedea”, a declarat medicul oftalmolog Monica Pop, la România TV.

În ultima decadă, la nivel global, numărul persoanelor cu depresie a crescut cu 18%, ajungându-se la 322 de milioane de cazuri în lume, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Este cea mai frecventă tulburare psihică, ce poate afecta pe oricine, la orice vârstă, indiferent de statutul social, fiind de 2-3 ori mai frecventă la femei.

