A fost descoperit un nou tratament împotriva COVID-19. Ar putea salva vieţi, dar este scump

Rezultatele testelor sugerează că ar putea ajuta decisiv unul din trei pacienţi cu forme severe de Covid, relatează BBC, citat de Digi24.

Experţii spun că ar salva 6 vieţi la fiecare 100 de pacienţi trataţi.

Ce persoane ar trebui să primească tratamentul

Perfuzia intravenoasă ar putea fi administrată persoanelor care nu au anticorpi proprii pentru a combate virusul. Tratamentul costă între 1.000 şi 2.000 de lire sterline.

Kimberley Featherstone este o pacientă de 37 de ani căreia i-a fost administrat tratamentul în timpul procesului de testare. Ea a declarat: „Mă simt foarte norocoasă că am putut primi acest tratament inovator. Sunt fericită că participând la studiu am jucat un rol în a afla că acest tratament are succes."

Tratamentul cu anticorpi monocelulari a fost realizat de Regenoron şi opreşte infectarea celulelor cu virusul SARS-CoV-2 şi reproducerea lui.

În urma studiului, care a inclus aproape 10.000 de pacienţi dintr-un spital britanic, s-a constatat că a redus semnificativ:

riscul de deces

durata spitalizării la o medie de patru zile

probabilitatea de a avea nevoie de un ventilator





Sir Martin Landray, cercetător principal, a spus: „Administrând pacienţilor această combinaţie de doi anticorpi printr-o perfuzie intravenoasă, de fapt, le reducem riscurile de a muri cu o cincime.”

Incertitudini cu privire la tratament

Tratamentul a fost administrat în completarea medicamentului steroid care reduce riscul de deces cu până la o treime pentru pacienţii în stare gravă.

Sir Peter Horby, celălalt cercetător care s-a ocupat de experiment, a spus că există incertitudini cu privire la tratament deoarece alte studii nu au descoperit că ar avea vreun beneficiu.

Utilizarea plasmei sanguine de la pacienţii recuperaţi - care conţine anticorpi ce ar trebui să recunoască şi să lupte împotriva virusului - nu s-a dovedit eficientă ca terapie anti-Covid, spre exemplu.

Dar tratamentul cu anticorpi utilizat în procesul de recuperare conţine doze mari din doi anticorpi specifici, realizaţi în laborator. Peter Horby a declarat: „Este minunat să aflăm că există un răspuns în cazurile cele mai grave”.