Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Nicușor Dan are tot ce îi trebuie, îi lipseşte viteza"

Publicat:

Oana Gheorghiu consideră că preşedintele Nicuşor Dan, pe care îl cunoaşte de aproape trei decenii, „are tot ce îi trebuie”, dar „îi lipseşte viteza”. Referitor la Ilie Bolojan, vicepremierul spune că a primit mână liberă să facă „lucruri”.

Oana Gheorghiu spune că premierul i-a dat mână liberă să facă lucruri. FOTO gov.ro
Oana Gheorghiu spune că premierul i-a dat mână liberă să facă lucruri. FOTO gov.ro

Invidată în emisiunea „În fața ta” de la Digi 24, Oana Gheorghiu a fost întrebată, ce i-ar lipsi preşedintelui Nicuşor Dan.

„Aici eu nu-s obiectivă. Am spus deja public, îl cunosc pe Nicuşor Dan din tinereţe, cred că din '96-'97. Eu cred că Nicuşor Dan are tot ce îi trebuie, îi lipseşte viteza. Aici ne deosebim, el face lucrurile într-un alt ritm”, a răspuns Oana Gheorghiu.

„Mandatul meu este un mandat de reformă”

În aceeași emisiune vicepremierul Oana Gheorgiu a mărturisit că primit mână liberă de la premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește reforma companiilor de stat.

„Nu mi-a spus nimic să nu fac. Domnul Bolojan mi-a dat, mi-a spus, ca am mână liberă să fac lucruri să... Cum vă ziceam, e a cincea zi. Ce facem acum, în momentul ăsta, este să definim clar lucrurile pe care le avem de făcut. Mandatul meu este un mandat de reformă, de digitalizare, de debirocratizare. Și o să le iau pe rând. Ce înseamnă reformă? Înseamnă, în primul rând, reforma companiilor de stat”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a explicat că este vorba despre peste 1.370 de instituții la care ar trebui să se lucreze:

„Dintre cele 1.370 de entități, foarte multe sunt la ministerele de resort. Deci facem o mapare a acestor companii și încercăm să să stabilim clar responsabilitățile între ministere și între membrii guvernului”.

Oana Gheorghiu a mai spus că că reforma nu este doar în subordinea acesteia și urmează să fie împărțită și cu alți vicepremieri.

