Valeriu Zgonea, susținut de PSD pentru șefia ANCOM SURSE

Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților și fost număr doi în PSD, și-a depus candidatura pentru șefia ANCOM, potrivit unor surse politice. Zgonea e propunerea social-democraților pentru funcție, având sprijinul Coaliției.

Potrivit unei decizii a Birourilor Permanente, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va fi numit de Parlament într-o şedinţă comună programată pe 9 mai. Termenul limită pentru deunerea candidaturilor este astăzi.

Cele două candidaturi depuse sunt cele ale lui Valeriu Zgonea și cea a lui Mihai Eftimie. În timp ce Zgonea are susținerea puternică a PSD, dar și celorlalte formațiuni din Coaliție, în condițiile în urma negocierii a rămas ca șefia ANCOM să fie decisă de social-democrați, pe când Eftimie ar avea ca sprijin doar USR.

Zgonea a fost deputat timp de patru mandate, adică între 2000 și 2016. El a fost exclus din PSD după un conflict cu Liviu Dragnea, decizia Comitetului Executiv fiind luată în aprilie 2016. „Sunt de peste 20 de ani în partid și azi am asistat la o decizie profund nedreaptă, mi-am amintit de Inchiziție și de ideea în care dacă exprimi o opinie automat ești condamnat”, afirma Valeriu Zgonea, după demitere. „Eu am spus ce am gândit, dacă delictul de opinei devine o problemă de excludere în partid, cei care au luat o decizie sunt cei care să vă explice rațional care au fost motivele deciziei. În loc să plece domnul Dragnea, plec eu. Asta e viața”, mai afirma Zgonea.

În ultimii ani, adică din 2018, Valeriu Zgonea a lucrat la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică. În ședința de plen comun nu vor fi și alte numiri, deși în perioada următoare ar urma să fie vacante mai multe funcții la Curtea de Conturi, dar și la Autoritatea de Supraveghere Financiară. La ambele instituții este vorba de funcții de conducere, cu remunerații generoase, de zeci de mii de lei lunar.

Achitat definitiv în februarie 2022

Curtea de Apel Bucureşti l-a achitat în februarie 2022 pe fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor Valeriu Zgonea pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, într-un dosar în care fusese acuzat de DNA că a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier judeţean în Buzău într-o importantă funcţie publică.

Iniţial, instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti - îl condamnase, în februarie 2020, pe Valeriu Zgonea la trei ani de închisoare cu executare, însă Curtea de Apel Bucureşti i-a admis vineri apelul şi a dispus achitarea lui, decizia fiind definitivă. Motivul invocat de Curtea de Apel este că fapta nu există, potrivit art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală.În consecinţă, instanţa de apel a anulat şi dispoziţiile primei instanţe privind confiscarea sumei 62.143 lei.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi era vicepreşedinte al PSD, Zgonea a acceptat promisiunea făcută de Dumitru Dobrică, consilier judeţean în Buzău, privind primirea de foloase necuvenite în schimbul numirii fiicei acestuia (Ionela Viorela Dobrică) în funcţia de preşedinte al Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (CNMSI) din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.