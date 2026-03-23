Trei deputați SOS România, sancționați cu reducerea indemnizației după scandalul cu vuvuzele în Plen

Trei deputați ai partidului SOS România vor avea indemnizația diminuată cu 50% pe o perioadă de trei luni, ca urmare a comportamentului adoptat în plenul reunit al Parlamentului pe 11 martie. Atunci s-a aprobat scrisoarea președintelui Nicuşor Dan privind dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Natalia Intotero, președintele de ședință, a anunțat luni că, pe baza raportului comisiei juridice, biroul permanent a decis sancționarea deputaților Nini Alexandru Pascalini, Andreea Petronela Cîmpianu și Elena Laura Toader pentru nerespectarea regulamentului parlamentar. Cei trei au la dispoziție 15 zile de la comunicarea deciziei pentru a depune contestații, informează Agerpres.

În timpul ședinței din 11 martie, parlamentarii SOS România au vociferat, huiduit, fluierat și suflat în vuvuzele, perturbând dezbaterea. În consecință, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a supus la vot sistarea dezbaterilor, măsură aprobată de plen.