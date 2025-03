Ponta: „Sunt în stare să rezolv toate problemele”. Fostul lider PSD își recunoaște greșelile

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a susținut în cadrul unei vizite la Constanța că România se află într-o criză profundă. Potrivit fostului lider PSD, statului îi lipsesc persoane cu experiență în domeniile administrației și diplomației, necesară în cazul dificultăților din prezent.

Victor Ponta a declarat că România se află într-o criză economică mai gravă decât cea din 2010, iar în acest context, țara are nevoie de o persoană care are experiență.

„Suntem într-o mare criză, ca să nu folosesc termeni mai duri, și pe partea economică unde măresc taxele, nu se dau pensiile, nu se dau drepturile la militari. Cu alte cuvinte din punct de vedere economic suntem într-o situație mai rea decât în anul 2010. Din punctul de vedere al politicii internaționale, cu lupta asta politică între SUA și Europa, noi picăm la mijloc. În aceste condiții, la nevoie și la necaz cred că trebui niște oameni cu experiență și care au un plan foarte clar. Am experiență, am un plan foarte clar pentru România și sunt în stare să rezolv aceste probleme”, a afirmat Victor Ponta, potrivit Replicaonline.ro

Candidatul a vorbit despre experiența sa politică, în calitate de fost premier și fost șef PSD, admițând totodată că nu a avut o viață lipsită de greșeli.

„Am și trădat și am fost și trădat. Ambele s-au întâmplat, ca în viață. Cine are o viață perfectă? Nu am niciun fel de dorință de răzbunare sau de revanșă. Mai degrabă am o dorință extraordinară de a construi și de a învăța exact din greșelile făcute în trecut. Sunt foarte sigur și am credință că România are un destin important, pozitiv și că acum este momentul să îl punem în practică”, a mai susținut liderul.

Fostul prmier a mai susținut că cei care spun că a încercat să urce pe valul suveranist fac afirmații stupide, pentru că în urmă cu 10 ani sloganul său a fost „mândri că suntem români”.

„Habar nu avea lumea cine este Călin Georgescu sau George Simion atunci. Eu sunt patriot, cred în România și cred că atunci când ești președinte sau premier datoria ta nu este față de Bruxelles, de Washington, de ambasade, ci față de români”, a mai susținut candidatul

Potrivit celui mai recent sondaj, în cursa prezidențială din 4 mai, cele mai multe voturi le-ar lua George Simion (AUR) și Victor Ponta (independent), următorul clasat fiind Nicușor Dan.