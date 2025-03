Peşchir a contestat arestarea sa preventivă în dosarul de corupere a alegătorilor pentru Călin Georgescu

Afaceristul, Bogdan Peșchir, cunoscut ca BogPR, unul dintre influencerii despre care procurorii spun că l-au promovat pe fostul candidat pro-rus Călin Georgescu, și-a petrecut noaptea în arest preventiv.

Peşchir, care a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile, în dosarul de corupere a alegătorilor în favoarea lui Călin Georgescu, a contestat însă măsura luată împotriva sa, potrivit News.ro.

Amintim că Bogdan Peșchir a primit mandat de arestare, vineri seara, în urma deciziei magistraților Judecătoriei Sectorului 5. El are la dispoziției un termen de 48 de ore să conteste decizia. Avocații săi au anunțat deja acest lucru în sala de judecată.

Bogdan Peşchir, cel care i-a finanţat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, a fost reţinut de procurorii Parchetului General şi dus vineri în instanţă cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de corupere a alegătorilor prin mijloace de comunicare electronice (265 de acte materiale), scrie Agerpres.

Procurorii spun că Bogdan Peşchir a oferit plăţi în valoare de peste 879.000 de dolari pe aplicaţia TikTok, sub formă de "daruri", şi transferuri de sute de mii de lei prin aplicaţia Revolut, către 265 de persoane, pentru a le determina să îl voteze pe Georgescu.

Strategia de atragere a votanţilor şi ce rol a avut soţia lui Georgescu

Referatul procurorilor arată că strategiile de atragere a alegătorilor de partea lui Georgescu au fost concepute şi puse la punct cu mult timp înainte de perioada efectivă de desfăşurare a campaniei electorale şi au constat în pomparea de sume importante de bani, prin diverse metode, către un public cât mai numeros, fiind vizaţi cetăţenii români din ţară sau diaspora.

Potrivit procurorilor, planul de interferare în alegeri a presupus creşterea notorietăţii lui Bogdan Peşchir în mediul online, mai ales pe TikTok (user-name bogpr), prin oferirea de gift-uri în vederea atingerii unui nivel cât mai ridicat.

Acest obiectiv a fost atins prin obţinerea nivelului 50 (cel mai mare din România şi printre cele mai ridicate din Europa), concomitent cu atragerea de persoane în cercul relaţional, ori prin donaţii sub formă de gift-uri ori prin apariţii pe sesiuni în direct pe canalele acestora de TikTok, scopul fiind crearea unei dependenţe ce a fost exploatată pe parcursul campaniei electorale, prin implicarea acestor persoane pentru a-l susţine sau vota pe Georgescu.

Din datele obţinute de procurori, Peşchir a oferit suma de aproximativ un milion de euro în scopul determinării alegătorilor să îl voteze pe Călin Georgescu.

Ulterior, strategia a constat în propagarea de mesaje de susţinere pentru Georgescu, prin postarea de diverse materiale de propagandă electorală pe aplicaţia TikTok şi prin oferirea de sume de bani către diverşi susţinători.

"În contextul cauzei, prezintă o importanţă deosebită convorbirile purtate pe TikTok, în perioada 12 - 23.11.2024, cu user-name-ul, cod de utilizator (...), calingeorgescu (cont oficial utilizat de candidatul Călin Georgescu), în care Peşchir Bogdan arată că susţine şi doreşte să fie implicat în campania electorală, iar din discuţii rezultă că interlocutorul este expert în domeniul securităţii cibernetice, în timp ce promovarea candidatului este rezultatul a trei ani de eforturi, fiind reluată narativa că este vorba de voluntari şi totul este efectuat fără a fi plătită vreo sumă de bani, în final interlocutorul precizând că Georgescu Cristela-Elena va utiliza contul în cauză şi sugerând ca toată conversaţia să fie ştearsă. ("Buna seara, vreau sa va sustin in aceasta miscare, cum va pot contacta pentru o discutie?; Am văzut ca mai e un cont cu 8 k cu numele bogpr ce promovează un deep fake cu Călin Georgescu; la noi totul e pe baza de voluntariat; tineret, voluntariat, creativitate; Este viziunea ce s-a format după 3 ani de munca intensa; nu ştiam ce se întâmplă când a spus Anca minciuna aia gogonata; noi fiind voluntari toţi cu spirit creativ şi dorinţa de ţară normala şi cu investiţie şi bani 0 sa o vedem pe Anca ca face aiureli la TV... Am incercat sa iau legatura cu dansa sa corecteze dar nu mi a raspuns; a fost la ordin clar; şi este prima campanie din istorie făcută pe buget 0 eu sunt expert în securitate cibernetică; ca aici o sa între Cristela; şterg conversaţia va recomand sa faceţi la fel")", se arată în referat.