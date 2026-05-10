Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
„Nu ne scindăm!” Mesajul tranșant al lui Rareș Bogdan după tensiunile din PNL: „Deciziile partidului se respectă”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan transmite un mesaj de unitate în interiorul partidului, în urma tensiunilor recent apărute. Acesta afirmă că, indiferent de opiniile diferite exprimate în ultimele zile, hotărârile adoptate de forurile de conducere ale PNL vor fi respectate de toți membrii formațiunii.

Rareș Bogdan FOTO: FB

Rareș Bogdan a declarat că nu vede riscul unei scindări în interiorul Partidului Național Liberal, în urma tensiunilor apărute după decizia formațiunii de a ieși din colaborarea cu PSD și de a trece în opoziție.

Bogdan susține că, în ciuda divergențelor de opinie din interiorul partidului, decizia conducerii va fi respectată de toți membrii. În opinia sa, PNL ar trebui să rămână în zona guvernării, însă într-o formulă fără PSD.

„Eu am intrat în politică în PNL și de aici voi pleca atunci când va fi cazul. Doar PNL și atât. Asta nu înseamnă că aș fi vreodată un aplaudac. Cu siguranță nu sunt și nu voi fi. Dar nici nu sunt un om care să nu respecte deciziile partidului. S-a luat o decizie, o respect – iar aceasta din urmă, cea fără PSD, chiar îmi convine. E pe gustul meu”, a declarat Rareș Bogdan, pentru spotmedia. 

Acesta a criticat în termeni duri colaborarea anterioară din coaliție, susținând că social-democrații au blocat reforme importante. 

„I-am văzut cum s-au comportat în ședințele de Coaliție, trei ani la rând”, a mai spus Bogdan, adăugând că PSD ar fi „îmbrățișat și adormit” inițiativele liberale.

El a mai precizat că, în cadrul ședinței de conducere a PNL în care s-a decis trecerea în opoziție, discuțiile au fost tensionate, dar fără a genera rupturi interne. În opinia sa, nimeni nu va părăsi partidul.

„Decizia (aceea ca PNL să intre în Opoziție - n.red.) este excepțională și sunt total de acord: fără PSD. Dar avem o responsabilitate – nu putem abandona România cu riscul de a pierde pe termen scurt”, a mai spus Bogdan.

Rareș Bogdan a afirmat totodată că nu este un susținător necondiționat al lui Ilie Bolojan, dar că menține dialogul și colaborarea cu acesta. 

