Nicuşor Dan, discuții la Cotroceni cu șeful Curții de Conturi Europene despre gestionarea corectă a fondurilor europene

Președintele României, Nicuşor Dan, l-a primit marți, 31 martie 2026, la Palatul Cotroceni, pe Președintele Curții de Conturi Europene, Tony Murphy, aflat într-o vizită oficială în țara noastră. Discuțiile au vizat angajamentul ambelor părți de a întări mecanismele de supraveghere și de a asigura o gestionare eficientă și corectă a fondurilor europene, în beneficiul cetățenilor.

Întâlnirea a reprezentat un pas important în reafirmarea valorilor comune și a obiectivelor strategice, cu accent pe necesitatea unei colaborări continue pentru a putea răspunde provocărilor actuale, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat.

Nicuşor Dan a subliniat faptul că România acordă o importanță deosebită rolului instrumentelor solide de audit în consolidarea transparenței și a încrederii publice în gestionarea resurselor europene.

Șeful statului a pledat pentru adoptarea unui buget european ambițios

Totodată, președintele a arătat că, în actualul context geopolitic, reziliența include și forța instituțională, responsabilitatea și capacitatea de a servi interesul public prin utilizarea fondurilor europene.

„Președintele României și-a exprimat aprecierea pentru activitatea Curții de Conturi Europene, referindu-se inclusiv la rapoartele detaliate și bine documentate elaborate de această instituție cu privire la viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii. Cu această ocazie, Președintele Nicuşor Dan a pledat pentru adoptarea unui buget european ambițios care să reflecte prioritățile actuale și viitoare ale Uniunii, punând accent pe coeziune, competitivitate și capacitatea de adaptare în fața noilor provocări”, se arată în comunicat..

Președintele Curții de Conturi Europene a evidențiat faptul că instituția pe care o reprezintă este privită ca un pilon esențial al arhitecturii de încredere a Uniunii Europene, dar și importanța unei cooperări strânse cu instituțiile naționale de audit, pentru a consolida protecția intereselor financiare ale Uniunii și calitatea guvernanței publice.