Mircea Geoană a făcut un traseu cu bicicleta pe Via Transilvanica. Vizită la Baza 71 Aeriană de la Câmpia Turzii

Secretarul general adjunct al NATO a străbătut cu bicicleta pentru prima dată traseul de pe via Transilvanica între Ciugud și Alba Iulia. Totodată, Geoană a vizitat și Baza Aeriană de la Câmpia Turzii.

„Am profitat de prezenţa în inima Transilvaniei pentru a face primul meu traseu de Via Transilvanica. Nu a fost atât de lung pe cât mi-aş fi dorit, dar cred că am făcut o oră jumate bună de traseu (de la Ciugud până la borna din apropierea Porţii a III-a a Cetăţii din Alba Iulia - n.r.) . (...) Am fost chiar curios să văd acest proiect care are deja o reputaţie mult dincolo de graniţele României", a declarat Mircea Geoană pentru Agerpres.

Secretarul general adjunct al NATO a precizat că îi încurajează pe cât mai mulți să voteze online pentru Via Transilvanica pentru Public Choice Award 2023, menționând că este o competiție între mai multe proiecte europene.

Mircea Geoană a punctat că Regele Charles are dreptate atunci când susține că România are o unicitate a ei: „Aş spune că ce are România, armonia peisajului şi frumuseţea locurilor şi această zonă încă foarte naturală, o face să fie absolut excepţională şi cred că Regele Charles are dreptate - România are o unicitate a ei, şi cred că este bine să o conservăm, să o prezervăm şi să o punem în valoare”.

Via Transilvanica este primul traseu de drumeţie de lungă distanţă din România şi se întinde pe 1.400 de kilometri, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, potrivit sursei citate.

Secretarul general adjunct al NATO a vizitat duminică, 18 iunie, Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii.

„Când vizitez ţări aliate, şi cu atât mai mult ţara noastră, România, vizitez unităţi militare, cele care sunt într-o formă de colaborare cu NATO, cum este Câmpia Turzii. Acolo, pe lângă militarii români sunt şi militari americani şi britanici, piloţi profesionişti care îşi fac datoria faţă de Alianţa noastră. Anul trecut când am vizitat Clujul, am fost la Bistriţa, unde este o brigadă mecanizată care este arondată forţelor NATO şi am văzut acelaşi profesionalism, aceeaşi modernizare accelerată a capacităţilor noastre militare şi un grad de interoperabilitate între militarii români şi militarii aliaţi, americani, britanici în acest caz, fără cusur", a declarat acesta pentru Agerpres.