Ministrul Turismului: Reintroducerea voucherelor de vacanță, cea mai bună decizie / Ce spune despre numărul turiștilor români

Daniel Cadariu, ministru al Turismului, consideră că în luna decembrie românii au mers în vacanțe la un nivel similar cu cel din decembrie 2019, înainte de pandemie.

„Anul 2022 confirmă că România este o destinație turistică rezilientă și că am luat cea mai bună decizie privind reintroducerea voucherelor de vacanță pentru cei din sectorul bugetar, împreună cu prim-ministrul liberal Nicolae Ionel Ciucă. Încă de la început am avut ca obiectiv, încurajarea românilor să își (re)descopere țara. Cred cu tărie că fiecare român poate fi ambasadorul țării noastre și fiecare dintre noi își poate convinge confrații că avem cu ce ne mândri. Din acest motiv, consider că cifra cea mai bună este cea care ne spune că fluxul turiștilor români din unitățile de cazare din decembrie 2022 a fost aproape la același nivel cu cea din decembrie 2019, chiar dacă nu a fost zăpadă, diferența fiind de mai puțin de 1%”, a precizat pe contul său de Facebook ministrul din Cabinetul Ciucă.

„Înseamnă că avem și mai mult unde să creștem. Iar cel mai bine vedem și pe zona turiștilor străini, unde, deși am depășit pragul de 1,5 milioane, prag pe care l-am stabilit la început de an, mai avem de recuperat un decalaj de 40% față de 2019. Schema de incoming pe care am lansat-o de la 1 ianuarie pentru a veni cu soluții concrete, fără vorbă multă, și care este disponibilă tot anul, timp de 5 ani sperăm să rezolve parțial această necesitate. Față de 2021, cifrele din 2022 ne arată că numărul turiștilor a crescut cu 21,80%.”, a completat Daniel Cadariu.

Nu în ultimul rând, ministrul a punctat: „Am încredere în români, în antreprenorii de pe teritoriul țării noastre că vor continua dezvoltarea acestui segment economic și că vom fi și mai uniți pentru a ne proteja imaginea țării și o vom promova așa cum merită”.

Noi zone cu resurse turistice

Guvernul României a aprobat atestarea ca zone cu resurse turistice a 21 de noi localități, cele mai multe fiind din județul Cluj. Aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea fondurilor europene.

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, atestarea ca zone cu resurse turistice a următoarelor localități, se arată într-un comunicat de presă transmis de Minister.

Cele mai multe localități intrate pe lista zonelor cu resurse turistice sunt din județul Cluj - opt localități. Câte două sunt în Hunedoara, Dolj și Buzău, apoi câte una în Brașov, Bihor, Caraș-Severin, Iași, Mureș, Sălaj, Timiș.

Este vorba despre următoarele localități:

- Ticușu (jud. Brașov);

- Vama Buzăului și Scorțoasa (jud. Buzău);

- Dobrești (jud. Bihor);

- Fârliug (jud. Caraș-Severin);

- Recea Cristur, Dăbâca, Geaca, Vad, Țaga, Bonțida, Panticeu și Bobâlna (jud. Cluj);

- Goiești și Bratovoești (jud. Dolj);

- Lupeni și Pui (jud. Hunedoara);

- Bălțați (jud. Iași);

- Gurghiu (jud. Mureș);

- Benesat (jud. Sălaj);

- Nițchidorf (jud. Timiș).

Avantajele zonelor cu resurse turistice

Conform legii, zonele cu resurse turistice sunt „unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare și foarte mare a resurselor naturale și antropice, ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism.”

În ceea ce priveșta avantajele acestor localități, Ministerul precizează:

„Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea fondurilor europene, ȋn condiţiile ȋn care proiectele de infrastructură turistică, tehnică şi de protecţia mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naţionale, regionale şi judeţene de dezvoltare.”

Ordonanța de Urgență 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice prevede mai multe avantaje cu privire la aceste localități.

Astfel, în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, „turismul constituie o activitate economică prioritară, iar investițiile pentru dezvoltarea acestei activități vor fi orientate cu precădere spre aceste zone.”

De asemenea, Ordonața prevede că „Proiectele de infrastructură specific turistică, tehnică și de protecția mediului, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.”