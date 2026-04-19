Ministrul Muncii avertizează asupra unei posibile crize sociale: „Sărăcia se propagă ca un bulgăre”

Ministrul Muncii atrage atenția că închiderea unor companii de stat și a mii de firme din economie, pe fondul unor dezechilibre economice în lanț, ar putea amplifica riscul unei crize sociale în România.

Florin Manole avertizează că actualele evoluții economice, marcate de inflație, scăderea puterii de cumpărare și reducerea consumului, pot declanșa un efect de domino cu consecințe sociale grave.

Ministrul Muncii a explicat că toate aceste fenomene sunt interconectate și se influențează reciproc, generând un cerc vicios care afectează întreaga economie, și a subliniat că, pe lângă companiile de stat aflate în dificultate, există și mii de firme private care au fost închise, ceea ce reflectă, în opinia sa, amploarea unei crize economice în desfășurare.

„La companiile de stat aș adăuga și niște mii de firme închise, peste 7.000, dar ele reprezintă împreună același lucru - simptomele unei crize. Toate sunt în lanț - inflația, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului care presupune încetinirea activității economice, care duce la concedieri colective sau de mai mică amploare, sărăcie care se tot reproduce și se răspândește ca un bulgăre”, a explicat ministrul, duminică, 19 aprilie, în cadru unei emisiuni la Antena 3.

Florin Manole a mai precizat că obiectivul principal al autorităților ar trebui să fie prevenirea unei crize sociale, în condițiile în care indicatorii economici indică un nivel de trai scăzut și o vulnerabilitate ridicată în rândul populației.

„Ce ne dorim noi este să oprim o criză socială, pentru că scopul politicii nu este să fie liniară, ci să fie bunăstarea, ori cifrele alea arătă inversul”, a adăugat ministrul Muncii.