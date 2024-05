Ciolacu, despre majorarea salariului minim și pragul pentru impozitarea pensiilor

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că va discuta cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloș, despre măsura privind majorarea salariului minim la 3.700 de lei, precum şi cea privind creşterea deductibilităţii de la 200 de lei la 300 de lei. Prim-ministrul a spus că în ce privește majorarea pragului pentru impozitarea pensiilor, își dorește să creeze un mecanism, la fel ca la salariul minim european.

"Lăsaţi-mă să iau decizia împreună cu domnul ministru al Finanţelor, astfel încât tot să fie sustenabil. Este o discuţie, o solicitare a IMM-urilor, am spus, din întâlnirea cu IMM-urile şi cu patronatele, că iau în considerare această solicitare, ţinând cont că ea va fi până pe data de 31 decembrie", a spus premierul, întrebat dacă Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, măsura privind majorarea salariului minim la 3.700 de lei, precum şi pe cea privind creşterea deductibilităţii de la 200 de lei la 300 de lei, conform Agerpres.

Șeful Executivului a spus că susține creşterea la 300 de lei a sumei deductibile aplicate la salariul minim.

"Lăsaţi-mă să ajung la Guvern să vorbesc cu ministrul. Dar, îmi aduc aminte, când am luat prima oară decizia, că acea propunere a venit de la Partidul Social Democrat, de la mine şi de la echipa de lucru de la partid. Cu 200 de lei m-aţi criticat foarte tare, că nu acoperă, că e un dezastru, că se strică sistemul, că unii sunt dezavantajaţi. Acuma dorim s-o mărim. Am înțeles mesajul. Cu adevărat, în momentul acesta, se câştigă vreo 240 de lei, dacă ar fi până la 300 de lei, dar trebuie să văd efortul bugetar pe care şi-l poate permite... Eu sunt unul dintre susţinătorii acestui lucru și asta am discutat și cu domnul Jianu, și cu domnul Șucu la întâlnire", a spus premierul, întrebat despre ordonanța prin care se majorează salariul minim fără cei 300 de lei scutiţi de impozit.

Prim-ministrul a afirmat că în ce privește majorarea pragului pentru impozitarea pensiilor, că vrea să creeze un mecanism, la fel ca la salariul minim european.

"Eu nu vreau să modific nimic. Eu vreau ca statul român să fie sustenabil și predictibil, acest lucru acest lucru, - dacă doriți să continuăm discuția pe colțul mesei și când e an electorat sau când cineva dorește să iasă cu ceva favorabil oamenilor vine și spune mărim de la 2000... Eu vreau să creez un mecanism la fel ca la salariul minim european, fiindcă o societate se dezvoltă și e sustenabilă pe o perioadă lungă de timp, când politicul nu intervine în funcție de ceva subiectiv.

Când s-a stabilit un plafon de 2000 de lei era o anumită putere de cumpărare, era o anumită inflație, erau anumite scumpiri, nu au avut criză energetică... Deci trebuie ca în funcție de puterea de cumpărare acest mecanism să funcționeze singur. Nu să vină un prim-ministru să spună „domnule știți m-am gândit eu să vă măresc", nu. Vine de la INS, e statistic, la fel ca la salariul minim. Să nu mai decidă guvernul, împreună cu patronatele, cu sindicatele. E un mecanism și acel lucru este predictibil, adică indiferent dacă faci o reformă fiscală dacă nu închizi întreg lanțul în ceea ce privește sustenabilitatea și predictibilitatea, nu faci nimic. Încercăm să găsim mecanismul cel mai bun”, a spus premierul, întrebat despre declarația sa în care ar fi spus că vrea să modifice plafonul pentru pensii.