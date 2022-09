Liderii PSD și PNL se întrec în populisme pe tema consumului de energie

Reducerea consumului de energie a fiecărei țări a devenit motiv de reacții contra lor din partea unor lideri de frunte ai PSD și PNL, care au venit cu mesaje pompieristice despre numărul de dușuri pe zi și becurile aprinse din casă.

Propunerile Comisiei Europene, deocamdată doar la nivel de recomandări, de a limita consumul de energie, cel puțin la orele de vârf, nu au fost întâmpinate cu prea mare bucurie de unii lideri politici, pe lista contestatarilor fiind inclusiv lideri ai Coaliției de guvernare, care pot influența poziția statului român pe această temă.

Cei mai prolifici pe tema mesajelor împotriva recomandărilor Bruxelles-ului în ceea ce privește reducerea consumului la energie și gaze au fost Marcel Ciolacu (președintele PSD și al Camerei Deputaților) și Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte PNL și liderul eurodeputaților liberali).

Primul care a atacat subiectul a fost Marcel Ciolacu, în fața tinerilor social-democrați. „Eu am trăit în comunism, am avut şi şansa şi neşansa, eu nu pot să cer acum românilor să începem iarăşi să închidem becurile. (...) Eu am văzut ce a însemnat, am trăit, în perioade în care lumea a fost forţată. Eu în acea perioadă nu mă întorc”, a precizat Ciolacu. Mesajul a fost repetat și în interviurile date ulterior, șeful PSD fiind de părere că oricum românii știu să economisească și singuri, fără presiunea Bruxelles-ului.

„Retorica de la Bruxelles“

Tonul liberalilor a fost dat de Rareș Bogdan, într-o declarație dată în fața celor din TNL. „Vreau să vă rog să ascultaţi cu circumspecţie inclusiv retorica de la Bruxelles cu privire la... adică să vă spălaţi zilnic, să faceţi duş zilnic, nu o dată pe săptămână, să încercaţi să nu opriţi apa când vă spălaţi pe dinţi, să nu mâncaţi făină de gândaci şi nici să nu staţi la 19 grade”, a precizat prim-vicepreședintele PNL.

Apoi, liderul PNL a spus că aceste propuneri de reducere a consumului nu sunt asumate de Comisie oficial: „Cei care gândesc altceva, îi invit respectuos și deschis să se spele cu prosopul ei, să facă ei duș o dată pe săptămână, să stea la 17 grade în casa lor și să mănănce eventual și niște plăcinte din făină de gândaci”, a afirmat liberalul la DIGI FM.

Duș solitar, în doi sau mai mulți

Iar Rareș Bogdan a avut o reacție și pe tema unor propuneri din Europa Occidentală, cum e cazul ministrului Energiei din Elveția, Simonetta Sommaruga, care recomandă dușul în doi. „Sunt chestiuni izolate (n.r. – asemenea propuneri). Sigur că pot să facă duș în doi, dar să facă cu propria nevastă”, a fost replica liberalului.

Pe tema dușurilor a plusat și Marcel Ciolacu, lider care a precizat că nu trebuie schimbat modul de viață al tinerilor. „E un precedent. După aceea o să fie în trei, în patru”, a fost ironia președintelui PSD, într-un interviu la România TV.

În hora declarațiilor a intrat și Gheorghe Falcă, însă pentru a susține că românii vor reduce fără probleme consumul. Iar pentru acest lucru, a dat și un exemplu personal, al mamei sale. „Am fost săptămâna trecută, în weekend, la mama acasă, și din cele două becuri pe care le avea în baie, doar unul era aprins, pentru că avea factura destul de mare. Fiecare o să ne adaptăm la aceste reduceri, deci nu trebuie să fie ceva forțat creat de stat”, a precizat Falcă, într-o intervenție la Radio France International. Eurodeputatul s-a pronunțat și pe problema arzătoare a dușurilor. „Eu cred că trebuie să facem mai multe dușuri decât unul pe săptămână”, a conchis Falcă.

Ciucă a îndemnat la prudență

Premierul Nicolae Ciucă a fost mult mai reținut în declarațiile referitoare la demersul comun la nivel de UE pentru reducerea consumului de energie, solicitând cetățenilor să aibă o atitudine echilibrată.

„Facem apel la populaţie. să reducem risipa şi să fie bonificaţi cei care consumă mai puţin, în mod deosebit la orele de vârf, dar nu am luat încă o decizie, pentru că aşteptăm să avem un ansamblu coerent la nivelul întregii Uniuni Europene, ca să gestionăm așa cum se cuvine energia şi gazul pentru iarna viitoare”, a afirmat sâmbătă șeful Guvernului.

De altfel, singura măsură de până acum a Guvernului de a încuraja o reducere a consumului casnic a fost scăderea limitelor pentru prețul plafonat, cu 15% față de forma anterioară. Potrivit variantei finale a OUG, plafonul până la care guvernul acordă compensări pentru energia electrică scade de la 300 kWh/lună, la 255 kWh.

Comisia Europeană, așteptată cu propunerile oficiale

În cursul acestei săptămâni, Executivul comunitar urmează să îşi prezinte propunerile privind reducerea consumului de energie, care vor avea nevoie însă de aprobarea statelor membre. O reuniune a miniştrilor europeni ai Energiei care a avut loc vinerea trecută a scos în evidenţă existenţa unor viziuni diferite în interiorul blocului comunitar. Viziunea Comisiei Europene e așteptată să fie detaliată de Ursula von der Leyen și în fața Parlamentului European, în condițiile în care se va adresa, pe tema stării Uniunii, astăzi.