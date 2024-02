Ionuț Stroe cere urgentarea unei decizii privind comasarea alegerilor: Noi liberalii am spus clar, să fie cât mai repede tranșată discuția

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat, joi, că o concluzie privind comasarea alegerilor ar putea fi trasă săptămâna viitoare de coaliție. Liberalul susține că partidul din care face parte şi-ar dori să ajungă cât mai curând la o decizie cu social-democrații.

„Foarte probabil ca aceste discuţii privind comasarea alegerilor să se continue săptămâna viitoare, probabil luni, pentru că comasarea alegerilor în mod evident are o serie de avantaje şi este absolut necesar să existe o decizie. Noi, liberalii, am spus-o foarte clar că ne-am dori ca această discuţie privind această posibilă organizare împreună a mai multor tipuri de alegeri să fie tranşată, totuşi, cât mai repede, pentru că deja timpul ne presează, deja am intrat în a doua lună a acestui super an electoral. Ne obligă nu numai procedurile, ne obligă şi o agenda a Guvernului foarte încărcată şi este foarte important să arătăm preocupare atât pentru guvernare cât şi pentru organizarea acestor alegeri”, a spus Ionuţ Stroe, la Antena 3, conform News.ro.

Ionuţ Stroe a afirmat de asemenea că nu crede că există „neclarităţi sau discuţii în contradictoriu” în coaliţie, ci că „probabil că decizia finală va fi pentru a adopta un anume scenariu”.

„Probabil că săptămâna viitoare se va ajunge la o concluzie, şi indiferent că vor fi sau nu comasate, eu cred că trebuie să luăm această decizie”, a adăugat purtătorul de cuvânt al PNL.

Fără concluzii clare

Coaliția de guvernare nu a ajuns, joi, la o concluzie finală cu privire la comasarea alegerilor, discuțiile pe această temă urmând a fi reluate la începutul săptămânii viitoare, au precizat surse politice pentru Adevărul.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat săptămâna trecută că ideea comasării alegerilor europarlamentare cu cele locale poate aduce o prezenţă mai mare la vot.

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, că pe 9 iunie se vor organiza cu certitudine alegeri europarlamentare, precizând că a stabilit cu parlamentarii PSD ca, pentru moment, să nu voteze nicio modificare legislativă în ceea ce priveşte comasarea scrutinelor sau decalarea acestora. Prim-ministrul menţiona totodată că nu exista un scenariu cu privire la comasări de alegeri.