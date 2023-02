Grindeanu: Ucraina a anunțat doar o lucrare de mici dimensiuni privind canalul Bîstroe

Ministrul Transporturilor României a afirmat, potrivit Gândul, că Ucraina a anunțat o singură lucrare de mici dimensiuni privind adâncirea canalului Băstroe, în timp ce ministerul din statul vecin a informat că adîncimea canalului a crescut.

„Singura notificare pe care noi am primit-o a fost una pentru o lucrare de mici dimensiuni, în portul Ismail”, a explicat Grindeanu.

De asemenea, ministrul a precizat că „nu se pot face lucrări, nici măcar de întreținere, fără a anunța statul vecin”, subliniind însă că nici acest lucru care nu s-a întâmplat.

„I-am convocat pe cei de la Ministerul Mediului și Ministerul Afacerilor Externe. Am spus ce știam, s-au strâns informațiile și am spus un punct de vedere către comisie. Ucraina a depus în mod oficial o cerere pentru ca Brațul Chilia și Canalul Bâstroe să intre în Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Asta se întâmpla acum o lună. Noi, cei de la Transporturi, am spus că nu este normal și nu susținem acest lucru, iar punctul de vedere a fost împărtășit și de Ministerul Afacerilor Externe”, a declarat Grindeanu.

În contextul în care informația inițială era că se fac lucrări de întreținere, Sorin Grindeanu a mai subliniat că adâncimea canalului navigabil anunțată de Ministerul Transporturilor din Ucraina arată că de fapt au fost făcute lucrări de dragare pentru adâncirea canalului.

„Cu toții știm situația în care se află Ucraina. Noi, ca stat, am făcut eforturi pentru a-i ajuta și vom face în continuare. Conform convențiilor internaționale, singurul canal navigabil în Delta Dunării este Sulina. În vara anului 2022, adică după ce începuse războiul, statul român a dat un accept Ucrainei să poată să tranziteze pe Chilia și Bîstroe, dar acceptul era pentru nave cu pescaj mic. Era normal să facem acest lucru. Acum, dacă ne uităm pe documentele oficiale ale ucrainenilor, fie că vorbim de Ministerul Transporturilor din Ucraina, fie că vorbim de Căpitănia Portului Ismail, vedem că oamenii și-au asumat faptul că în acest moment vorbim de adâncimi de 6,5-7 metri, adică pentru nave mari. Astea nu sunt lucrări de întreținere, ci o dragare. Întreținerea înseamnă să păstrezi la 3,5”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Ucraina recunoaște că a adâncit Canalul Bîstroe

Ambasada Ucrainei a transmis inițial, în urma izbucnirii scandalului privind adâncirea canalului de către Ucraina, fără informarea României, deși problema reprezintă o dispută mai veche a celor două țări, că lucrările pe canalul Bîstroe vizează exclusiv întreținerea, iar România a fost informată.

Ulterior, după ce și Ministerul de Externe și cel al Transporturilor s-au contrazis în informații, Ministerul Infrastructurii din Ucraina a afirmat într-o postare pe Twitter că adâncimea de navigare pe Canalul Bîstroe a crescut de la 3,9 la 6,5 metri, pentru prima oară de la declararea independenței țării.

Și premierul Nicolae Ciucă a afirmat ulterior că România dorește să facă măsurători pe Canalul Bîstroe, fiidn transmisă o solicitare în acest sens părții ucrainene.