George Simion insistă că se pot construi locuințe cu 35.000 de euro: „Este perfect realizabil”

Liderul AUR respinge acuzațiile că ar fi renunțat la promisiunea privind locuințele ieftine și susține că proiectul este realizabil în cadrul unui program guvernamental.

George Simion, deputat și lider al partidului AUR, a reafirmat în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” că este în continuare convins că se pot construi locuințe la prețul de 35.000 de euro. Declarația vine în contextul unor critici apărute în spațiul public, potrivit cărora politicianul ar fi renunțat la această promisiune.

Simion acuză manipularea presei

Liderul AUR a reacționat ferm la acuzațiile lansate de unele instituții media: „Eu am încercat să răspund la toate întrebările. Digi24 a mințit – Simion spune că nu va face casele la 35.000 de euro. Fals. Nu am spus asta niciodată”, a declarat acesta.

Simion a explicat că proiectul este parte a unui program guvernamental destinat construcției de locuințe sociale și că suma propusă este una realistă: „Face parte dintr-un program guvernamental de case sociale și este perfect realizabil într-un program guvernamental, într-un viitor guvern, să construiești la un preț de 500-600 de euro, metru pătrat.

„Atâta timp cât statul pune la dispoziție, accesul la utilități, la infrastructură, și pune la dispoziție terenul gratuit. Și statul român are, prin autoritățile locale și centrale, teren suficient. Și la ANL se construiesc case cu 28.000 de euro”, a continuat Simion.

Recunoaște erori, dar își apără strategia

Politicianul a recunoscut că poate a greșit în modul în care a prezentat programul, dar a insistat că a reușit să atragă atenția publicului asupra subiectului: „Am spus că eu sunt bun la marketing și am știut să facem din programul ăsta unul cu răsunet. Am greșit, dar nu să îl ducă pe Nicușor Dan de la 21 la 54%”, a mai spus Simion, făcând aluzie la performanțele electorale ale altor politicieni.