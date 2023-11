Firea, întrevedere cu politicianul american William Holland Payne, coontraamiral în retragere

Gabriela Firea, senatoare și fostă ministră a Familiei, s-a întâlnit cu William Holland Payne, politician american și contraamiral în retragere al Marinei Statelor Unite. Cei doi au discutat despre contextul geopolitic al Europei și al României, dar și despre politica internă a SUA.

William Holland Payne este politician american, avocat, contraamiral în retragere al Marinei Statelor Unite și fost senator în Senatul statului american New Mexico. Gabriela Firea a discutat cu omologul străin despre situația politică a Statelor Unite ale Americii.

„Am fost interesată de experiența sa politică, tocmai pentru că sistemul din SUA este diferit de cel românesc. William a fost republican whip, în Senatul American, adică acel membru al grupului a cărui responsabilitate este păstrarea disciplinei de vot (...) Sunt recunoscătoare că am putut discuta cu un om care înțelege altfel contextul geopolitic al Europei și în particular al României în această regiune marcată de provocări istorice, ce revin ciclic”, a afirmat Gabriela Firea.

„Am vrut să știu, în acest moment complicat la nivel global, dacă valorile Americii vor triumfa. Răspunsul a fost scurt, rapid și ferm : merită să lupți pentru toleranță, libertate, democrație și pentru drepturile omului, iar societatea americană, cu toate provocările sale mari din acest moment, este o societate care are capacitatea de a găsi resurse să depășească dificultățile.”, a completat senatoare.

„România este un partener solid și de valoare al Statelor Unite, iar legăturile sunt puternice și depășesc provocările”, a aconchis fostul primar al Capitalei.