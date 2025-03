Doi independenți în finala pentru Cotroceni. Scenariul surpriză pentru prezidențiale prezentat de un sociolog

Directorul casei de sondare INSCOP Research, Remuș Ștefureac, susține că este foarte posibil ca în turul II al alegerilor din mai să intre doi candidați independenți. „Marile partide nu prea mai au tractiune”, a precizat acesta.

„Conduc de vreo 14 ani o companie de sondare a opiniei publice cu rezultate foarte bune de-a lungul timpului și chiar nu înțeleg obstinația cu care unele entități mint atât de grosolan atunci când publică măsurători sociologice pe teme electorale, mai ales ca scadenta vine repede, peste vreo 6 săptămâni când vom avea alegeri”, a scris Remuș Ștefureac pe Facebook.

Din păcate, susține sociologul, prea multe astfel de entități au devenit doar „niște apendice ale echipelor de campanie”. El a amintit de alegerile din toamnă când anumiți candidați erau prezentanți drept „zmei”, însă în realitate erau „doar muritori politici”.

„Și, din păcate, tot la fel de des, astfel de advertoriale electorale sunt preluate cu nesaț, digerate, comentate, de parcă în urmă cu câteva săptămâni nu am fi avut aceeași actori care circulau aceeași maculatură socio-electorala in care, cu doar 3 zile inainte de alegeri unii candidați erau prezentați drept zmei, probabil ei înșiși induși în eroare de magicienii cifrelor, desi in realitate erau doar muritori politici, la fel care orice om politic din lumea democratică largă. Dincolo de basmele cu grafice, realitatea momentului, care se poate însă schimba in orice moment, este aceea ca marile partide nu prea mai au tracțiune, iar competiția pentru ocuparea celui de-al doilea loc din finală s-ar putea da între doi candidați independenți”, a precizat directorul INSCOP Research.

Potrivit sondajului de Avangarde dat publicității luni, 24 martie 2025, liderul AUR, George Simion ar obține 30%, pe locul doi se află candidatul coaliției Crin Antonescu cu 23%, urmat la doar două procente de candidatul independent, Nicușor Dan, care obține 21%.

Victor Ponta a fost ales de 14% dintre cei 58% de respondenți care au indicat un candidat, în timp ce liderul USR, Elena Lasconi are doar 8%. Pe ultimul loc este Daniel Funeriu, cu 1%.