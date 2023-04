Deputații UDMR au votat „pentru” la Codul Penal și s-au abținut la Codul de procedură

Liderul UDMR a afirmat că deputații partidului pe care îl conduce au votat pentru adoptarea proiectului de procedură a Codului penal și s-au abținut în ceea ce privește modificările la Codul de procedură penală, potrivit Agerpres.

„La Codul penal am votat 'pentru' şi ne-am abţinut la Codul de procedură", a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor, potrivit sursei citate.

Liderul deputaților UDMR a afirmat că nu înțelege procedura de adoptare a proiectelor de modificare a Codurilor penal şi de procedură penală. Csoma Botond a precizat că aceste subiecte „a fost un pic de derapaj în abordare” și că „nu este bine pentru stabilitate și predictibilitate”, potrivit sursei citate.

Acesta a fost chestionat referitor la procedura desfăşurată marţi în şedinţa Comisiei juridice în privinţa celor două proiecte, în care, după dezbateri de două ore şi adoptarea mai multor amendamente, preşedintele comisiei, Laura Vicol, a anunţat că, în urma unei decizii în coaliţia de guvernare, toate amendamentele sunt retrase, fiind aprobat un raport cu forma proiectelor venite de la Guvern.

„Eu vă spun că nu înţeleg această procedură. S-a ajuns la o anumită decizie în coaliţie, după aceea, brusc, eu nu ştiu ce s-a întâmplat. Sunt liderul unui grup parlamentar, dar trebuie să recunosc umil că nu înţeleg ce s-a întâmplat ieri în Comisia juridică de la ora 14,30 până la 16,00. Nu pot să spun că nu funcţionează Coaliţia, dar pe aceste subiecte cred că a fost un pic de derapaj, să spun aşa, în abordare. Eu v-aş spune cu cea mai mare plăcere ce s-a întâmplat între 14,30 şi 16,00, când în Comisia juridică s-a ajuns la această decizie. Sincer vă spun: nu ştiu ce s-a întâmplat", a afirmat liderul deputaților UDMR.

Totodată, Csoma Botond a afirmat că „nu cred că mai înțelege cineva ceva”, făcând referire tot la întâmplarea din timpul Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

„Ieri, ni s-a comunicat numai decizia din Comisia juridică. Eu am vorbit cu domnul preşedinte Kelemen Hunor, când am aflat de la colegii de la Comisia juridică că s-a modificat totul, că s-a schimbat schimbarea cu 360 de grade. Atunci am avut o convorbire telefonică cu domnul preşedinte Kelemen Hunor şi mi-a spus că a fost anunţat de cei din coaliţie, că i s-a comunicat că s-a schimbat schimbarea", a spus deputatul UDMR.

Camera Deputaților, for decizional pe tema Codului Penal și a celui de Procedură Penală, a adoptat proiectele în forma în care au venit de la Guvern, fără stabilirea unui prag la abuzul în serviciu. Proiectele de lege au trecut fără probleme. Proiectul pentru Codul Penal a fost adoptat cu 191 de voturi „pentru”, 66 „contra” și 12 abțineri.

UDMR, fără propunere de prag pentru abuz

Referitor la proiectul de modificare a Codului penal, Csoma Botond susține că UDMR nu a propus niciun prag și a acceptat propunerea ministrului Justiției.

„La Codul Penal am spus de la început, suntem consecvenţi, mergem pe mâna domnului Predoiu. Predoiu a propus 250.000, 9.000, zero lei. Noi nu am propus nicio sumă, am spus că mergem pe ceea ce va propune domnul Predoiu", a mai spus Csoma Botond, potrivit Agerpres.