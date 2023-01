Daea: Cum dracu să bagi gândacul în gură? Saliva nu porneşte de la directivă, porneşte de la gust

Ministrul Agriculturii a precizat că românii ar trebui să-și păstreze patrimoniul gastronomic, întrebându-se cum pot unii să mănânce gândaci sau alte insecte.

Ministrul Agriculturii a fost provocat din nou pe tema introducerii în categoria de alimente a unor tipuri de insecte. Prin urmare, Petre Daea a reacționat în stilul caracteristic. „Aţi crede dumneavoastră că noi ne-am apucat de gândacul de bucătărie...Dumneavoastră aţi văzut vreodată gândaci de bucătărie? Mai vezi şi pe scările blocului. Nici nu îţi vine să intri în bloc. Cum dracu să-l bagi pe ăsta în gură?”, a declarat Petre Daea, duminică la Antena 3.

Întrebat cum îi poate apăra pe români ca să nu ajungă să mănânce gândaci şi de viermi uscaţi, ministrul Agriculturii a răspuns: „Vă spun ce trebuie să faceţi. În momentul în care avem mâncare în România, avem sol în România, avem posibilitatea să creştem animale în România, avem posibilitatea să ne hrănim cu tot ceea ce avem în acest perimetru extraordinar”.

Întrebat dacă poate veni vreo directivă de la Comisia Europeană privind o posibilă interzicere a cărnii de porc, Daea a punctat. „Saliva nu porneşte de la directivă. Saliva porneşte de la gust. Dacă aveţi gust şi vă salivează, dacă salivaţi pentru gândac, îl mâncaţi. Nu vă opreşte nimeni”, a completat Petre Daea.

Demnitarul a subliniat trebuie „să ne păstrăm identitatea, să ne păstrăm tradiţia, să ne păstrăm patrimoniul gastronomic şi să îl valorificăm în acelaşi timp”.

Daea și încărcarea ca panoul fotovoltaic

Chestionat despre faptul că a fost acuzat că face balet în lanul de porumb, Petre Daea a răspuns: „Tot timpul fac balet cu mintea. Să ştiţi că fac balet cu mintea tot timpul pentru că o am la mine. Nu obosesc”.

Apoi, ministrul Agriculturii a explicat modul său de lucru. „Eu sunt ca panoul fotovoltaic. Mă încarc dacă e soare, iar noaptea am energie de peste zi. Aşa că nu stau deloc. Funcţionez tot timpul cu gândul că îmi fac datoria faţă de misiunea pe care mi-au încredinţat-o, prin decizie politică, prin decizie administrativă, prin orice. În momentul când te-ai aşezat pe scaunul răspunderii ministeriale să ştii că eşti responsabil pentru tot, iar tu eşti primul lucrător în minister şi nu altceva”, a completat Petre Daea.

Controversele cu slana

Ministrul Agriculturii a jignit pe 16 decembrie un ziarist care l-a chestionat cu privire la prețul ridicat al alimentelor vândute la târgul producătorilor organizat în curtea ministerului.

„Să îi dăm jumara băiatului. Nu am o problemă cu persoanele inteligente ca dumneavoastră. Nu, nu am niciun fel de problemă (nr: cu persoanele grase). Am tot timpul dragoste față de oameni, indiferent cum arată, iar dumneavoastră arătați atât de bine încât vă ofer o jumară. Nu, nu vă fac gras, vă fac cum sunteți”, i-a răspunsul ministrul.

Ziaristul l-a chestionat pe ministru cu privire la faptul că un kilogram de jumări costă 120 de lei, întrebare la care Petre Daea i-a atras atenția cu privire la aspectul său fizic.

„E un preț al interesului pentru domeniu și al respectului pentru munca lor. Fiecare dintre noi nu e bine niciun kg să luăm, iar la dvs. nu prea e bine la mărimea pe care o aveţi să luaţi un kg de jumări. Vă ajunge 100 de grame”, i s-a adresat Petre Daea.

Ministrul Agriculturii și-a cerut scuze ulterior, precizând că l-a sunat personal pe jurnalistul cu pricina. Într-o intervenție pentru Digi24 ministrul a precizat că jurnalistul „este corpolent, nu gras”.