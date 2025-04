Condițiile în care Ciolacu ar renunța la funcția de premier. „O să mă gândesc dacă plec”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se ferește să indice un posibil succesor la șefia partidului, dar a declarat că PSD a intrat într-o nouă etapă, în care „s-au dus vremurile cu cuțitele și cu răzbunările”.

Invitat în emisiunea Insider politic de la Prima TV, Ciolacu a insistat asupra atmosferei de colegialitate din partid și a afirmat că PSD este, în prezent, „un partid normal”.

„Mai mult ca sigur, niciunul din cei care îmi vor cere mie demisia nu o să fie (n.r. preşedinte). A fost o glumă. În al doilea rând, am reuşit, şi cu mândrie o spun, să am o relaţie prietenească şi colegială cu colegii mei. Şi să ne spunem lucruri. Astăzi a fost Mihai Tudose la mine şi am stat vreo oră de vorbă. Împreună cu Sorin Grindeanu şi cu Alina Gorghiu, cu domnul Hubert, am fost la echipa de campanie şi la sediul de campanie al domnului Crin Antonescu, cum e normal, fiindcă este candidat nostru. Am vorbit de organizare, de activităţile viitoare. Şi cu Mihai Tudose am vorbit despre partid. Eu am o comunicare cu colegii mei. S-au dus vremurile cu cuţitele şi cu răzbunările”, a spus actualul premier.

Întrebat dacă Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu ar putea prelua conducerea formațiunii, Ciolacu a evitat un răspuns direct:

„Sunt foarte mulți colegi și colege care pot fi președinte. Nu trebuie să dau eu nume. După ce nu o să mai fiu, cu certitudine nu o să mă implic în a susține pe cineva. Știe PSD-ul mai bine. PSD-ul trebuie să funcţioneze singur. Știe să îşi aleagă președinte.”

Liderul social-democrat a făcut și o analiză a posibilelor scenarii post-alegeri prezidențiale. În cazul în care candidatul susținut de PSD, Crin Antonescu, nu va câștiga, Ciolacu susține că partidul are două opțiuni clare: fie rămâne la guvernare, dar cu funcția de premier, fie trece în opoziție.

„În momentul în care PSD-ul, după ce a câștigat alegerile, trece în opoziție, înseamnă că la Cotroceni e Klaus Iohannis înapoi”, a afirmat el, făcând trimitere la situația din 2020, când PSD a câștigat alegerile parlamentare, dar a fost exclus de la guvernare.

Totodată, Ciolacu a lăsat de înțeles că ia în calcul o eventuală retragere din funcția de prim-ministru, dar numai după ce va bifa două obiective esențiale pentru România: aderarea la OCDE și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ambele obiective sunt programate pentru finalul anului 2026.

„Eu ce vă pot spune: o să mă gândesc dacă plec sau nu din funcția de prim-ministru după ce România aderă la OCDE şi după ce finalizez PNRR-ul. Până în 2026. Eu mi-am pus aceste proiecte. Sfârșitul lui 2026 - ar fi OCDE-ul și PNRR-ul cred că la jumătatea anului 2026 începem să finalizăm lucrurile”, a declarat Marcel Ciolacu.