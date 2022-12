Coaliția, convinsă că a închis cu bine negocierile pe Schengen

Puterea de la București consideră că a înlăturat toate piedicile apărute în calea aderării României la Schengen. Așadar, la următorul Consiliu JAI e așteptat un rezultat pozitiv, dacă nu apare vreun factor imprevizibil.

Extinderea spațiului de liberă circulație Schengen apare ca prim punct pe agenda Consiliului JAI din 8-9 decembrie. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și-a exprimat speranța că rezultatul evaluării pozitive a experților olandezi și ridicarea MCV se vor concretiza în susținerea Olandei la votul din 8 decembrie, în urma unei întâlniri cu omologul din administrația de la Haga, care i-a spus că nu sunt probleme.

Negocieri cu fiecare contestatar în parte

Despre opoziția venită din partea social-democraților din parlamentul Suediei, Aurescu a arătat că are reconfirmarea susținerii din partea întregului spectru politic din Suedia. „Și colegul din Cehia, și colegul din Slovacia, și colega din Slovenia, și colegul din Italia, toți au susținut în mod clar și ferm aderarea României la spațiul Schengen. Și colegul suedez a exprimat aceeași susținere – pentru că guvernul suedez susține aderarea la spațiul Schengen. Cu acea ocazie am salutat și faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut, inclusiv prin discuții ale mele directe cu lideri ai Partidului Social-Democrat din Suedia, opoziția din Suedia nu se mai opune aderării României la spațiul Schengen”, a precizat Aurescu.

Sprijinul social-democraților suedezi a fost confirmat și de Victor Negrescu, eurodeputat PSD, în timp ce Alin Nica, președinte CJ Timiș și lider al delegației României la Comitetul Regiunilor, a reiterat faptul că au asigurări de la toate forțele din Olanda că nu vor pune piedici României.

„Avem sprijinul politic al Olandei pentru aderarea la spaţiul Schengen! Astăzi, în cadrul şedinţei oficiale pe care am organizat-o la Bruxelles, între Delegaţia Naţională a României şi cea a Ţărilor de Jos la Comitetul European al Regiunilor, am arătat încă o dată că România îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru a deveni membru cu drepturi depline al spaţiului Schengen. Am atras atenţia că informaţiile prezentate nu sunt simple păreri ale unui român care îşi susţine ţara ci informaţii confirmate de Comisia Europeană, luna aceasta. Reprezentanţi importanţi ai Ţărilor de Jos, aparţinând diferitelor partide din spectrul lor politic, m-au asigurat, în unanimitate, că vor transmite mai departe argumentele noastre şi că ne vor sprijini pentru aderarea la spaţiul Schengen”, a transmis Nica, într-un mesaj pe Facebook.

Evoluție și cu Austria

Situația pare să fie gestionată inclusiv în cazul Austriei, acolo unde guvernul de la Viena a comunicat, pe mai multe voci, poziții de reticență față de extinderea Schengen, dar doar în presă. În discuțiile oficiale cu Ministerul Afacerilor Externe din România și cu titularul de la Interne, Lucian Bode, nu au fost semnalate probleme legate de cazul românesc. De altfel, la nemulțumirile legate de migranți, Bode i-a prezentat date care arată că prin România au trecut doar 2,7% din totalul de 75.000 de persoane care au venit pe ruta balcanică și au ajuns în Austria.

Surse din conducerea Executivului susțin că, din punct de vedere procedural, amânarea votului poate fi o opțiune, însă doar în cazul în care datele situației se schimbă. Așadar, tema extinderii poate fi retrasă în ultimul moment de pe agenda JAI din 8-9 decembrie, potrivit informațiilor „Adevărul”, dar toate semnalele sunt că nu vor apărea probleme.