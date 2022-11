Aurescu: Profilul în NATO și rolul în războiul din Ucraina, importante pentru aderarea la Schengen

Ministrul de Externe a declarat, în urma reuniunii miniștrilor NATO de la București că profilul României în alianță și contribuţiile aduse la contracararea războiului din Ucraina au un rol important în discuţiile privind aderarea la spaţiul Schengen.

Bogdan Aurescu a explicat că intrarea României în spațiul de liberă circulație Schengen asigură mai multă securitate internă în UE. Deși a precizat că aderarea României la spaţiul Schengen nu a fost un subiect al reuniunii miniștrilor de Externe NATO, organizată la București, situația susținerii aderării a fost punctată în discuţiile cu omologii săi, iar România îndeplineşte condiţiile necesare.

„Trebuie spus foarte clar că profilul României în Alianţa Nord-Atlantică şi contribuţiile pe care noi le-am adus în contracararea efectelor războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei au avut un rol important în progresul discuţiilor legate şi de spaţiul Schengen. Până la urmă, şi spaţiul Schengen reprezintă un spaţiu de liberă circulaţie în care dacă intră România, există mai multă securitate internă în UE. Există cumva o legătură, dar subiectul nu are cum să fie pe agenda unei reuniuni ministeriale NATO”, a declarat ministrul în urma reuniunii de la București.

Șeful diplomației române a punctat că a avut discuții cu mai mulți miniștri de Externe, printre care, Olanda, Suedia, Cehia, Slovacia, Slovenia şi Italia despre aderarea României la Schengen.

„Toţi au susţinut în mod clar şi ferm aderarea României la spaţiul Schengen. Şi colegul suedez a subliniat aceeaşi susţinere, pentru că Guvernul suedez susţine aderarea la spaţiul Schengen”, a mai afirmat Aurescu.

Potrivit ministrului, există premisele pentru o decizie pozitivă în Parlamentul suedez. „Cu aceeaşi ocazie, am subliniat faptul că, în urma demersurilor pe care le-am făcut, inclusiv prin discuţiile directe cu lideri ai Partidului Social Democrat din Suedia, opoziţia din Suedia nu se mai opune aderării României la spaţiul Schengen, deci există premisele pentru o decizie pozitivă în Parlamentul suedez, iar discuţia cu domnul ministru din Olanda a fost o discuţie extrem de pozitivă, foarte constructivă. Am rămas în legătură pentru perioada următoare, am comparat evaluările noastre cu privire la locul unde ne aflăm şi am arătat, de asemenea, că România îndeplineşte condiţiile pe care Olanda le-a pus la vizita pe care prim-ministrul olandez a făcut-o în 12 octombrie", a mai spus Bogdan Aurescu.