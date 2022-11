Opoziția din Suedia, de acord cu aderarea României la Schengen

Ministrul Afacerilor Externe i-a mulțumit social-democratului suedez Ardalan Shekarabi pentru declarația pozitivă referitoare la susținerea aderării României la Spațiul Schengen, care vine în urma discuției telefonice dintre cei doi pe 22 noiembrie.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ardalan Shekarabi pentru declarația pozitivă de astăzi cu privire la aderarea României la Schengen, tot în urma discuției noastre foarte bune și cuprinzătoare din 22 noiembrie. Aderarea României va face Uniunea Europeană mai sigură”, a anunțat ministrul Afacerilor Externe pe Twitter.

Suedezul Ardalan Shekarabi i-a răspuns pe Twitter ministrului român. Purtătorul de cuvânt al social-democraților i-a mulțumit lui Aurescu pentru dialogul și cooperarea excelentă.

Potrivit presei suedeze, purtătorul de cuvânt al social-democraților suedezi a anunțat că formațiunea sa nu se va opune aderării României la spațiul Schengen, la doar două săptămâni după ce susțineau că se opun.

„În acest context, suntem pregătiți să susținem o poziție suedeză care să deschidă calea pentru extinderea spațiului Schengen pentru a include România și Bulgaria”, a declarat Ardalan Shekarabi, potrivit presei suedeze.

Social-democrații din Suedia se opuneau aderării României și Bulgariei la Schengen, menționând că nu au văzut evaluări de impact din partea autorităților relevante cu privire la modul în care a fost afectată, printre mai multe, lupta împotriva criminalității.

Aurescu, discuții cu oficiali din Suedia

Bogdan Aurescu a explicat într-un interviu pentru Adevărul că a purtat discuții cu omologul suedez, dar și cu social-democrații din Parlamentul suedez în ceea ce privește poziția acestora față de aderarea României la Schengen.

„În ceea ce privește Suedia, după cum cunoașteți, guvernul suedez sprijină aderarea la Schengen. Propunerea pe care guvernul suedez a înaintat-o parlamentului suedez este una de susținere a aderării României la Schengen. Am discutat în această perioadă de foarte multe ori am discutat cu omologul meu suedez. De asemenea, am intrat în discuție și cu opoziția social-democrată din Parlamentul suedez, am discutat și cu fostul ministru de externe suedez, am avut o convorbire și cu reprezentatul social-democraților în ceea ce privește problemele legate de justiție și care se ocupă și de domeniul aderării României la spațiul Schengen. Am exprimat toate argumentele și am furnizat toate datele care susțin aderarea României la spațiul Schengen, am acționat și prin alte canale, inclusiv familiei social-democrate. Sper ca decizia social-democraților suedezi să fie una pozitivă, care să corespundă cu stadiul nostru de pregătire pentru aderarea la Schengen”, a declarat Aurescu într-un interviu pentru Adevărul.

Negrescu: Social-democrații suedezi susțin aderarea României la spațiul Schengen.

Europarlamentarul PSD a anunțat că social-democrații suedezi și-au schimbat poziția în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen.

„Social-democrații suedezi au anunțat, în urmă cu puțin timp, că susțin aderarea României la spațiul Schengen. Iată că din nou Partidul Social Democrat își îndeplinește cu responsabilitate datoria față de români. Suntem iar singurii care ne-am făcut treaba la nivelul familiei noastre politice. Purtătorul de cuvânt, Ardalan Shekarabi, a declarat clar ceea ce spuneam de câteva săptămâni, că niciodată nu s-au opus, ci doar au cerut guvernului de dreapta să își asume și să explice deciziile pe domeniul afacerilor europene întrucât parteneriatul lor cu extrema dreaptă nu este viabil”, a anunțat Victor Negrescu pe Facebook.

Acesta a anunțat că va continua discuțiile cu parlamentarii din țările membre reticente în ceea ce privește aderarea, astfel încât România să obțină un vot pozitiv la consiliul JAI din 8-9 decembrie.

„Nu vom cere ca cei din opoziție să își ceară scuze pentru faptul că au pus în pericol aderarea României la spațiul Schengen, dar le vom cere să se implice pentru a înlătura piedicile puse de guvernele de centru-dreapta din Olanda și Austria. Hai, România! Nu ne lăsăm. Voi continua săptămână aceasta discuțiile cu parlamentarii din țările membre reticente”, a adăugat europarlamentarul PSD.