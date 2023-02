Ciucă, întrevedere cu comisarul european pentru gestionarea crizelor. Ce subiecte au discutat cei doi oficiali

Premierul a apreciat, în cadrul unei întrevederi comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, cooperarea excelentă între România şi Comisia Europeană prin Mecanismului European de Protecţie Civilă.

Guvernul a informat într-un comunicat de presă că premierul Nicolae Ciucă a avut o întrevedere cu Janez Lenarčič, comisarul european pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, aflat în vizită de lucru la București.

Potrivit sursei citate, „la aproape un an de la ultima întrevedere, în contextul declanșării războiului Rusiei în Ucraina, interlocutorii au apreciat excelenta cooperare în gestionarea refugiaților ucraineni și a ajutorului umanitar către Ucraina și au confirmat necesitatea dezvoltării rezilienței la dezastre și a capacităților de protecție civilă atât la nivelul UE, cât și în statele din vecinătatea Uniunii”.

De asemenea, premierul Ciucă „a exprimat aprecierea pentru cooperarea excelentă între România și Comisia Europeană în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. În context recent, a salutat buna și rapida coordonare a răspunsului privind asigurarea asistenței de urgență pentru Turcia și Siria, după cutremurul din 6 februarie 2023”.

Șeful Guvernului român a arătat și că „experiența consistentă în aria protecției civile, confirmată și prin găzduirea rezervei europene de stocuri medicale și operaționalizarea Centrului logistic umanitar de la Suceava, asigură României un profil proeminent și solid pe acest palier la nivelul Uniunii Europene”.

Totodată, premierul a subliniat că România va continua să susțină eforturile Comisiei Europene de ajustare a instrumentelor consacrate și de îmbunătățire a Mecanismului

În cadrul discuției, șeful Guvernului a transmis comisarului Lenarčič mulțumiri pentru susținerea constantă a Comisiei Europene pentru obiectivul României de aderare la Spațiul Schengen, iar „cu prilejul întrevederii, Comisarul Lenarčič a înmânat prim-ministrului României Raportului Final elaborat de Comisia Europeană privind evaluarea inter pares asupra sistemului de protecție civilă și de gestionare a riscurilor de dezastre din România”.

„Documentul prezintă evaluări cuprinzătoare asupra nivelului național de pregătire la dezastrele naturale și cele provocate de om și urmărește identificarea celor mai eficiente modalități de îmbunătățire a acțiunilor de prevenire și pregătire în acest domeniu”, a explicat Guvernul.

Potrivit sursei citate, prezența în România a comisarului european Janez Lenarčič are loc în contextul participării sale la masa rotundă ministerială cu tema „Ensuring evidence-based communication and preventing mis- and disinformation (Înțelegerea și comunicarea riscurilor existente și viitoare: Asigurarea comunicării bazate pe dovezi și prevenirea dezinformării), organizată de Departamentul pentru Situații de Urgență.