Ciucă: Este nevoie de prioritizarea proiectelor privind consolidarea clădirilor cu risc seismic

Premierul a afirmat, în timpul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic, că este nevoie de prioritizarea proiectelor privind consolidarea clădirilor cu risc seismic. Acesta a precizat că prioritare sunt, în acest moment, unitățile școlare.

Nicolae Ciucă i-a solicitat ministrului Dezvoltării să elaboreze un instrument de monitorizare a punerii în practică a tuturor proiectelor privind consolidarea clădirilor cu risc seismic.

„Ceea ce vă rog pleacă de la premisele pe care le-am avut atunci când am luat decizia să constituim acest comitet inter-instituţional, şi anume, constituirea acelui instrument prin care putem să monitorizăm realizarea în practică a tuturor acestor proiecte. Nu ne putem plânge de planuri şi proiecte, ce putem să constatăm este faptul că ele suferă din punct de vedere al punerii în aplicare. Şi, atunci, vă rog să avem un instrument la nivelul comitetului prin care să monitorizăm evoluţia punerii în aplicare a tuturor acestor proiecte. Dumneavoastră le veţi aproba, ele sunt în coordonare la nivelul ministerului, dar aş dori foarte mult să avem contribuţia de responsabilitate a autorităţilor locale, pentru că la nivelul lor există responsabilitatea faţă de tot ceea ce se realizează în comunităţi. Şi, atunci, vă rog să veniţi cu propuneri concrete, luăm decizia în comitet şi o transmitem ca atare”, a transmis Nicolae Ciucă în prima ședință a comitetului interministerial pentru analiza de risc seismic.

Șeful executivului susține că „este important ca pe lângă aceste programe finanţate de la bugetul de stat să avem în vedere programele, proiectele care sunt în derulare pe fonduri europene, atât de coeziune cât şi din PNRR precum şi celelalte programe care sunt finanţate de diverse instituţii”.

De asemenea, Nicolae Ciucă a precizat că obiectivele prioritare, în acest moment, sunt instituțiile școlare și clădirile în care se desfășoară procesul de învățământ, spitalele și instituțiile publice unde își desfășoară activitatea un număr mare de persoane.

„Obiectivele prioritare în acest moment sunt elementele de infrastructură din ministerul Educației, respectiv școlile și celelalte clădiri unde se desfășoară procesul de învățământ, precum și spitalele și clădirile publice unde își desfășoară activitatea un număr mare de persoane. Avem în acest moment stabilite prioritățile și, practic, identificate o parte din fonduri, acolo unde nu vom avea resurse financiară asigurată de la Fondul de Rezervă va trebui să ne coordonăm cu ministerul de Finanțe și să identificăm soluțiile de asigurare a finanțării. Cert este că avem nevoie foarte clar de prioritizare în funcție de nivelul seismic și, de asemenea, să ne coordonăm cu posibilitățile financiare ale autorităților locale. Este asumarea la nivelul Guvernului, dar în deplină coordonare cu autoritățile locale”, a declarat șeful executivului.

Cseke Atilla: Evaluarea pagubelor din Gorj, finalizată marți

Ministrul Dezvoltării a afirmat, în cadrul şedinţei Comitetului interinstituţional pentru analiză de risc seismic, că în cursul zilei de marţi urmează să fie finalizată evaluarea pagubelor produse clădirilor afectate de cutremurele care au avut loc în judeţul Gorj, urmând ca ulterior să fie înaintate Executivului măsuri de sprijin în baza unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

„Aşa cum aţi dispus, săptămâna trecută, după cutremurul din judeţul Gorj şi replicile adiacente acestui cutremur am avut o legătură directă cu instituţia prefectului judeţului Gorj, cu autorităţile administraţiei publice locale. În urma solicitărilor venite de la acest nivel, doi experţi, care sunt atestaţi cu drept de practică pentru această categorie de expertizare, inclusiv unul dintre ei pe monumente istorice, fiind vorba şi de clădiri afectate care sunt clasificate, s-au deplasat încă de duminică în judeţul Gorj şi în cursul zilei de ieri şi astăzi inspectează, evaluează aceste clădiri afectate. Am ţinut legătura cu doamna prefect, cu instituţia prefectului din judeţul Gorj, şi am cerut ca astăzi, cât mai rapid posibil, să avem o evaluare a daunelor, pagubelor produse", a declarat Cseke Attila, potrivit Agerpres.

Ministrul a adăugat că în cursul zilei de marți va avea loc o reuniune a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, urmând ca în baza propunerilor formulate să fie elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu măsuri de sprijin.

„Respectiv, pe cât posibil, astăzi să închidem la nivel judeţean cu o hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, astfel încât să vedem la nivelul autorităţilor locale, fie că vorbim de municipiul Târgu Jiu, fie că vorbim de alte UAT-uri, ce clădiri sunt afectate şi care ar fi măsurile, respectiv sprijinul în resurse financiare necesare pentru ca situaţia acestor clădiri afectate să fie rezolvată. Dacă avem această documentaţie, sigur vom veni în şedinţa de Guvern şi vom propune, domnule prim-ministru, să fiţi de acord cu măsuri de sprijinire a acestor autorităţi locale. Ne referim, în principal, în primă fază la clădiri care au ca şi destinaţie şcoli, pentru că acolo este, aşa cum aţi dispus, prioritatea noastră. Aşteptăm această documentaţie în cursul zilei de astăzi şi ne vom mişca foarte rapid cu celelalte ministere, astfel încât să vă putem să vă prezentăm o soluţie pentru şedinţa de Guvern", a declarat Cseke Attila, potrivit sursei citate.