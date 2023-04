Ciucă, despre măsurile fiscale: Putem să ne desfășuram activitatea și dacă nu ne plimbăm cu mașini noi

Premierul a afirmat, în cadrul unei întâlniri cu membrii PNL Gorj, că măsuri fiscale au fost luate și anul anterior și acestea fac referire la „cumpătarea cheltuielilor la bunuri și servicii”. Ciucă a reiterat că nu este vorba despre reduceri salariale sau ale locurilor de muncă.

„În ultima perioadă de timp, s-a vorbit foarte mult de acele măsuri fiscale pe care vrem să le luăm. Oameni buni, măsurile astea le-am luat şi anul trecut şi măsurile au vizat cumpătarea cheltuielilor la bunuri şi servicii şi am spus foarte clar ce înseamnă bunuri şi servicii, am spus foarte clar că putem să ne desfăşurăm activitatea, să ne îndeplinim obiectivele şi dacă nu ne plimbăm cu maşini noi şi menţinem în parc aceleaşi maşini de până acum, şi dacă avem acelaşi mobilier, nu trebuie să schimbăm mobilierul ca să ajungem să terminăm o creşă, şcoală sau un spital. Astea sunt chestiunile pe care le-am văzut necesare pentru a putea să gestionăm, să asigurăm bugetul ţării, în niciun caz partea de venituri, în niciun caz partea de locuri de muncă. Au fost nişte mesaje care, atunci când cineva nu are cu ce să vină în contrapondere, găseşte tot felul de subtilităţi care, în situaţia în care ne găsim, impactează foarte mult cu percepţia oamenilor. Nu ţineţi cont de ele, sub semnătura mea nu se va întâmpla niciodată chestiunea aceasta", a afirmat Ciucă, la o întâlnire cu membrii PNL Gorj, potrivit Agerpres.

Premierul a vorbit și despre viitoare rotativă, precizând că aceasta va avea loc la sfârșitul lunii mai”.

„Se va produce la sfârşitul lunii mai. Încă mai analizăm şi, în funcţie de cum se va întâmpla, facem în aşa fel încât toată această rocadă să se producă în linişte şi aşezat. Sper ca electoratul să înţeleagă că în sfârşit avem o clasă politică pe care nu o interesează altceva decât stabilitatea ţării şi acea punere în aplicare a măsurilor despre care vorbim şi pe care le predicăm de fiecare dată când venim în faţa electoratului", a precizat Nicolae Ciucă.