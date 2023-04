Ciucă, noi explicații despre cheltuielile bugetare: Nu ne atingem de serviciile medicale, educație, veniturile salariaților

Premierul României a declarat, miercuri, că măsurile pregătite de Guvern nu fac altceva decât să reducă şi să amâne acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare, din domenii precum bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier.

„Cu toată responsabilitatea, aşa cum am făcut-o şi anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel şi anul acesta, nu facem altceva decât să luăm acele măsuri ca să asigurăm stabilitatea bugetară şi să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare”, a afirmat liderul de la Palatul Victoria.

Nicolae Ciucă a venit și cu explicații: „Prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem şi să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare. Am făcut specificaţiile necesare privind domeniile, respectiv bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier şi alte cheltuieli care trebuie foarte bine gestionate fără a ne atinge de serviciile medicale, de educaţie, fără a ne atinge de reducerea veniturilor salariaţilor şi asta doresc să fie foarte clar înţeles de către toată lumea”.

Șeful Guvernului a mai subliniat că România are nevoie de acest echilibru şi în anul 2023. „Aşa cum am menţionat, cifrele pe care le avem astăzi pe masă, legat de anul 2022, ne demonstrează că au fost măsuri care ne-au asigurat creştere economică, stabilitate, au făcut ca România să fie cea mai stabilă ţară din regiune şi ne creează perspectivele pentru a avea încredere că în continuare putem să mizăm pe creştere economică şi s asigurăm îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare”, a mai spus el.

Culisele propunerii privind supraimpozitarea veniturilor mari

Tema supraimpozitării veniturilor mari, adică peste leafa brută a șefului statului - 25.000 de lei, a apărut la finalul ședinței liderilor Coaliției de luni seară. După ce liderii Puterii au tot întors măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare pe o parte și pe alta, Ciolacu a venit cu propunerea. „Să rămână impozitul de 16% pe profit, dar doar dacă este mai puţin de 1% din cifra de afaceri. Să punem impozit pe tot ce depăşeşte salariul preşedintelui”, susțin mai multe surse din Coaliție pentru „Adevărul”. Ciolacu nu a continuat cu precizările.

Prima reacție a fost a lui Lucian Bode, secretar general al PNL și ministru de Interne. „Asta înseamna impozit progresiv inclusiv la privat. Altfel ar fi neconstituţional, iar PNL nu este de acord cu impozitul progresiv”, a afirmat Bode. Nici în acest moment, șeful PSD nu a continuat cu explicațiile. Concluzia a fost trasă de Nicolae Ciucă, care a cerut Ministerului de Finanțe să vină într-o săptămână cu o analiză pe ceea ce ar însemna aplicarea unei asemenea măsuri.

Liberalii sunt cei care au introdus cota unică în urmă cu 18 ani, fiind cea mai evidentă măsură liberală din ultimele două decenii. Printr-o supraimpozitare sau acceptarea impozitării în praguri, tehnic ar avea loc introducerea unor cote progresive, una din doleanțele PSD.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, ministrul de Finanțe va pregăti forma finală a ordonanței referitoare la reducerea cheltuielilor bugetare până pe 15 mai, când aceasta va fi anunțată. Așadar, Coaliția și mai ia un respiro de aproape trei săptămâni.