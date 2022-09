Ciucă anunță un nou program: O carte pe an pentru fiecare elev

Nicolae Ciucă a anunțat că Guvernul va susține un program prin care sunt sprijinite editurile, inclusiv prin achiziția de „carte românească” pentru biblioteci.

„O întâlnire foarte bună astăzi cu oamenii de cultură - academicieni, profesori, editori, bibliotecari, autori de carte românească. Am discutat despre dificultățile cărții românești, precum și a celei editate în limba română, de a ajunge la public, dar și despre soluții de încurajare a lecturii și apropierii de carte a copiilor și tinerilor”, a precizat Nicolae Ciucă, potrivit unui mesaj transmis de pagina de Facebook a Guvernului.

„Am răspuns cu multă deschidere propunerii Asociației Editorilor de promovare a editurilor, cărților autorilor români și a scrierilor în limba română, cu precădere către elevi. Așa cum există programe de tip ”Cornul și laptele”, am propus programul ”O carte pe an pentru fiecare elev”. Programul va beneficia de susținerea Asociației editorilor, căreia îi mulțumesc!”, a mai transmis liderul de la Palatul Victoria.

„Vom susține achiziția de carte românească și editată în limba română pentru bibliotecile publice din România, prin alocarea unui buget adecvat, în acest sens. Și nu în ultimul rând, vom promova cartea, printr-o campanie publică ce va încuraja și susține lectura cărților de autori români și în limba română, cititul literaturii clasice și contemporane românești”, a conchis Nicolae Ciucă.