Ciolacu a trimis Corpul de Control la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Premierul Ciolacu a dispus, marți, trimiterea Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, potrivit unor surse ale Agerpres.

Anterior, Marcel Ciolacu a decis eliberarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor, Persoanelor cu Dizabilităţi, Mihai Tomescu, şi a vicepreşedintelui Adela Crăciun, după neregulile găsite la mai multe azile de bătrâni din judeţul Ilfov.

Fără funcție au rămas și şeful DSP Ilfov, Gabriel Negulescu și şefa Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), Cristina Elena Anton. Directoarea DGASPC Sector 3, Mihaela Ungureanu, a fost suspendată din funcţie.

Ciolacu a cerut ca toate azilele să fie verificate

Premierul Marcel Ciolacu a avut duminică o întâlnire de lucru cu mai mulţi miniştri şi şefi de instituţii, în urma anchetei privind cazul bătrânilor bătuți, înfometați și umiliți în căminele din Ilfov. La final, a anunțat ce măsuri se vor lua. Presa nu a avut acces și nu a putut pune întrebări.

La discuții au fost chemați, potrivit programului oficial, Marius Budăi, ministrul Muncii, Alina Gorghiu, ministrul Justiției, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării, Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, și reprezentanți ai ANSVSA, ANPC, Inspecției Sanitare de Stat.

„Nu am nicio milă pentru ticăloşii care au creat aceste azile ale groazei, iar faptul că aşa ceva a fost posibil ne arată că avem de-a face cu o problemă de fond, un sistem corupt şi inert. Am văzut infractori sunt peste tot în lume, de asemenea ticăloşi, oameni dezumanizaţi total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru aşa ceva. La fel să vedem funcţionari publici complici care s-au vândut acestor ticăloşi. Avem trei priorităţi – toate centrele de copii, bătrâni trebuie verificate şi reanalizate toate autorizaţiile. Termenul va fi o săptămână sub coordonarea prefecţilor. Solicit autorităţilor toleranţă zero faţă de persoanele care au jefuit aceste persoane. În afara de tratamentul la care au supus aceste persoane, le-au furat şi bunurile şi casele”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a anunţat că a stabilit, împreună cu ministrul Justiţiei, ca soluţionarea acestor cauze să fie prioritară.

Potrivit unor surse citate de Digi 24, premierul Ciolacu ar fi cerut demisii de la Poliția Județului Ilfov, Poliția Afumați și Poliția Voluntari. Cele trei instituții sunt cele care au colaborat cu DIICOT pentru punerea în aplicare a perchezițiilor la cele trei centre de la care a pornit tot scandalul.