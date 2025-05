„Ce facem din 19 mai încolo cu voi?”. Mesajul lui George Simion pentru cei care îl critică

George Simion a afirmat duminică seara că îl „frământă” și „neliniștește” ideea de a fi președintele celor care se pretind „educaţi, civilizaţi, europeni”, dar dovedesc „exact contrariul”.

Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale a spus, într-o postare pe blogul său, că nu are emoții la alegerile din 18 mai, „atâta timp cât ele sunt corecte și libere”. Cu toate acestea, Simion recunoaște că este preocupat cu o chestiune.

„Ce mă frământă acum e ce facem din 19 mai încolo cu voi. Care voi? O parte din cei care vă pretindeți educați, civilizați, europeni, dar dovediți exact contrariul. Zic o parte dintre voi pentru că, printre pozele făcute cu simpatizanții de la bord, am făcut una și cu un coleg de generație (1987, tot bucureștean, el făcuse Vianu, eu Lazăr) care votează Nicușor Dan dar a știut să îmi strângă mâna și, pe lângă poză, să dialogheze acceptând că reprezentăm două curente ideologice diferite. Sunteți exact ce îi acuzați pe votanții noștri/militanții noștri că sunt: subiectivi, cu ochelari de cal, rasiști, homofobi etc.”, a scris acesta, pe blogul său, în timp ce se întorcea cu avionul în țară din Londra, după o întâlnire cu românii de acolo.

El mai susţine că diaspora era bună când vota cu Traian Băsescu şi cu Klaus Iohannis, dar nu mai este bună când votează cu AUR: „Diaspora era bună când vota cu Băsescu și Iohannis. Când a votat masiv în 2020 AUR, permițându-ne să intrăm în Parlament, și acum când obținem majorități absolute, sunt numiți peiorativ căpșunari și badante, o pleavă a societății de care lor, așa-zișilor europeni, le pute”.

„Ce nu înțeleg ei este că nu studiile determină inteligența, ci doar îți pot da (sau nu) unele competențe. Atitudinea aceasta de superioritate, nebazată pe realitate, dă doar măsura îngâmfării specifice ultimului locatar de la Cotroceni”, a mai transmis acesta.

„Am fost numit în toate felurile din 5 mai încoace”

George Simion spune că de când a câștigat primul tur al agerilor a fost numit „în toate felurile” de această „categorie” de persoane.

„Am primit atâtea comentarii rasiste din partea unor oameni care se pretind educați că îmi vine, efectiv, greață, și nu aș vrea să fiu măcar o zi în țara mea în pielea unui cetățean cu pielea mai închisă. De la garoi la cioricosan, la țigan împuțit, am fost numit în toate felurile din 5 mai încoace. Ca să evite cenzura, de la Reddit până la Tiktok, pe toate rețelele de socializare, războinicii din bula adversă au început să pună emoticoane cu… CIORI. (...)E bine totuși, e o lecție de viață: până acum nu credeam că România este o țară rasistă”, a precizat Simion.

„Și, de multe ori, necivilizată, neasumată și homofobă”, a mai adăugat el.

Simion spune că are dovezi că Iohannis i-a cerut lui Nicușor Dan să îi fie succesor

Simion a mai afirmat că Nicuşor Dan nu are nicio şansă să câştige alegerile prezidenţiale. „Dacă vorbim matematic, cum pretindeţi voi că vă place (matematica, nu usturoiul, nici golănelile), nu aveţi nicio şansă să câştigaţi. Am în posesie dovezi clare ale felului în care Iohannis i-a cerut explicit în decembrie lui Nicuşor să îi fie succesor. Am dovezi despre fraudarea finanţării electorale, printre care şi felul în care cumpăraţi la kilogram influenceri. Am dovezi despre boţii şi softurile pe care le folosiţi. Nu ştiu încă dacă să le fac publice acum, pentru că, nu-i aşa, sunt motive de anulare a alegerilor. Dacă nu şefii instituţiilor, cel puţin adjuncţii lor, vin de partea noastră şi ce informaţii ne furnizează vă încadrează în zona de penali în funcţii publice”, a transmis Simion.

El a avertizat că fiecare persoană implicată în frauda electorală va răspunde pentru faptele sale. „Matematic vreţi să câştigaţi prin fraudă: voturi în plus inventate în anumite puncte cheie: municipiul Buzău, Republica Moldova şi altele pe care le vom anunţa sau vom crea flagrante. Avertizez fiecare persoană implicată că va răspunde pentru fiecare vot furat, fiecare buletin gata ştampilat băgat în urne sau în saci, pentru fiecare vot multiplu. E pe viață și pe moarte, înțelegem. Noi suntem întotdeauna pentru viață (și pentru pace). Fără un total de 11 milioane de voturi (din care peste un milion aduse prin fraudă) ați pierdut”, a mai spus el.

Simion a mai spus de cei care îl critică că nu acceptă că lumea nu este doar așa cum o văd ei.

„Eu trebuie, din 19 mai, să fiu și președintele vostru. Și abia asta mă neliniștește. Majoritatea sunteți colegii mei de generație / educație / aspirații. Dar nu știu ce voi face cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși că acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Mai existăm și noi, ceilalți, pe aici. Sper să mă ajutați să rezolv dilema: nu (-) Ce caut eu aici? nu (-) Eu cu cine votez? Ci (-) Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup”, a conchis acesta.

