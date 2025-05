AUR a depus sesizare penală la DIICOT împotriva unui jurnalist și a unui deputat USR: ce acuzații li se aduc. Vlad Petreanu: „Am decis să șterg imaginea”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis că a depus duminică, 11 mai 2025, o sesizare penală la DIICOT împotriva jurnalistului Vlad Petreanu și a deputatului USR, Iulian Lorincz.

AUR îi acuză pe jurnalistul Vlad Petreanu şi deputatul USR Iulian Lorincz de săvârşirea infracţiunii de comunicare de informaţii false.

Sesizarea făcută la DIICOT vizează postările publicate de cei doi pe reţeaua de socializare Facebook, în care au distribuit un tabel intitulat "Politicieni PSD Trecuţi La AUR", care ar conţine informaţii false, ”distribuite cu intenţie în plină campanie electorală prezidenţială”.

”Considerăm că este inacceptabil ca un jurnalist şi un ales al naţiunii să răspândească în mod deliberat minciuni, mai ales după ce au fost avertizaţi în mod explicit despre caracterul fals al acestor informaţii.

Conform sesizării depuse, tabelul conţine multiple informaţii false:

1. Marius Lulea este prezentat ca fost "Consilier PSD" şi actual "Vicepreşedinte AUR". În realitate, Marius Lulea nu a fost niciodată membru al PSD şi nici consilier din partea acestui partid.

2. Ilan Laufer este prezentat ca fost "Ministru pentru Mediul de Afaceri (PSD)" şi actual "Candidat AUR". În realitate, Ilan Laufer nu a fost niciodată membru AUR şi nici candidat din partea acestui partid.

3. Sorin Constantinescu este prezentat ca fost "Consilier PSD" şi actual "Candidat AUR". În realitate, Sorin Constantinescu nu a fost niciodată consilier PSD.

4. Daniel Florea este prezentat ca "Deputat PSD" şi actual "Deputat AUR". În realitate, Daniel Florea nu este deputat AUR.

5. Florin Piper-Savu este prezentat ca "Deputat PSD" şi actual "Deputat AUR". În realitate, Florin Piper-Savu nu este deputat AUR.

6. Cornel Vasile Folescu este prezentat ca "Deputat PSD" şi actual "Deputat AUR". În realitate, Cornel Vasile Folescu nu este deputat AUR.

7. Ana Loredana Predescu este prezentată ca "Deputat PSD" şi actual "Deputat AUR". În realitate, Ana Loredana Predescu nu este deputat AUR şi nici nu mai este membru al partidului.

8. Dumitru Coarnă este prezentat ca "Deputat PSD" şi actual "Deputat AUR". În realitate, Dumitru Coarnă nu este deputat AUR şi nici nu mai este membru al partidului.

9. Maria Georgiana Teodorescu este prezentată ca fostă "Membră PSD" şi actuală "Europarlamentar AUR". În realitate, Maria Georgiana Teodorescu nu a fost niciodată membră PSD”, potrivit unui comunicat AUR.

AUR mai sussține că astfel de acţiuni de dezinformare pun în pericol securitatea naţională, afectează dreptul cetăţenilor de a fi corect informaţi cu privire la opţiunile lor electorale şi contribuie la polarizarea societăţii prin prezentarea distorsionată a relaţiilor dintre forţele politice.

Vlad Petreanu a șters postarea

Jurnalistul Vlad Petreanu a ales ulterior să șteargă postarea de pe Facebook și a transmis un mesaj.

”Am decis să șterg imaginea ce însoțea această postare, și care circulă pe net de ceva vreme, deoarece conține mai multe erori factuale și confuzii de nume. Am comis o eroare neintenționată, pe care încerc s-o corectez. Așadar, dacă ați preluat cumva imaginea, vă recomand s-o retrageți”, a scris Vlad Petreanu.