Cancelarul Germaniei: Sprijin cu putere aderarea României la Schengen și sper să fie în acest an

Olaf Scholz a subliniat, în declarația de presă comună cu Klaus Iohannis, că țara sa sprijină aderarea României la Schengen și că va face lobby pentru ca țara noastră să fie primită în acest spațiu.

„Am spus deja. Sprijin cu putere această aderare și sper să fie în acest an. Nu o să spun lucrul acesta doar aici, ci în multe capitale, dar și în discuțiile de la Bruxelles. Voi vorbi ca ei să accepte acest pas. România a îndeplinit toate condițiile și avem nevoie de granițe sigure și o abordare bună a migranților și refugiaților”, a afirmat cancelarul Germaniei, în timpul declarațiilor de presă, întrebat de susținerea statului său pentru aderarea României la Schengen.

La rândul său, li Klaus Iohannis s-a pronunțat pe tema Schengen „În chestiunea Schengen trebuie să reiau puțin câteva chestiuni, România a cerut să fie parte a Spațiului de 12 ani. A îndeplinit toate condițiile cerute de acquisul Schengen. Nu a fost posibil timp de mulți ani, pentru că au fost rețineri în anumite state membre, în special legate de statul de drept. Acel MCV a dat de gândit și am fost în situația bună de a putea încheia acest mecanism în toama anului trecut”, a afirmat președintele României.

„Acest lucru a redat românilor speranța că va fi un vot pozitiv, afirmativ, pentru spațiul Schengen. Din păcate nu s-a întâmplat așa. A fost un vot în formatul JAI, în care Austria nu a fost de acord cu intrarea României în spațiul Schengen. Acest vot negativ nu a fost împotriva României, ci un vot care trebuia să atragă atenția asupra migrației ilegale. Migrația ilegală dinspre România nu există”, a continuat Iohannis.

Shengen, prioritate pentru România

Klaus Iohannis a subliniat că pentru România aderarea la Schengen este o prioritate. „Am avut, totodată, o discuție amplă cu Cancelarul Scholz cu privire la aspecte de actualitate de pe agenda europeană. Aderarea României la spaţiul Schengen este principalul nostru obiectiv, Germania ne-a fost alături, ne-a susținut activ și i-am mulțumit și astăzi domnului Cancelar pentru această abordare. România își îndeplinește rolul de garant al securităţii la frontiera externă, fapt recunoscut la nivel european, iar aderarea la Schengen va consolida acest spațiu. Am abordat în cadrul discuțiilor și subiectul extinderii Uniunii. România și Germania susțin continuarea acestui proces, pe baza meritelor proprii”, a completat președintele.

„Balcanii de Vest rămân o prioritate esențială a Uniunii. Am reiterat sprijinul principial al României pentru viitorul european al statelor din Balcanii de Vest, inclusiv prin furnizarea de expertiză în domenii critice, și pentru asigurarea unui mediu stabil și sigur în regiune. Împărtășim o viziune comună și cu privire la valențele strategice ale extinderii spre Est a Uniunii. Am evidenţiat sprijinul pe care România îl acordă pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova şi al Ucrainei”, a mai afirmat Iohannis.

„Am discutat, de asemenea, și despre Inițiativa celor Trei Mări și am prezentat obiectivele Summitului de anul acesta, pe care îl voi găzdui pe 6 septembrie. Am salutat interesul și sprijinul constant manifestate de Germania pentru Inițiativă și am invitat partea germană să aibă o participare la nivel înalt la Summit, dar și la Forumul de Afaceri organizat în marja Summitului”, a conchis Iohannis.