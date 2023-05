Bode: Liberalii au condus guverne în vremuri mult mai tulburi și au reușit să țină calea dreaptă

Secretarul general al PNL a precizat, cu ocazia împlinirii a 148 de ani de la înființarea PNL, că liberalii au condus guverne „în vremuri mult mai tulburi decât cele pe care le trăim astăzi și au reușit să țină calea dreaptă”.

„Toate marile momente din istoria modernă a României s-au realizat sub o guvernare liberală. Este un adevăr pe care nici cei mai mari dușmani politici nu-l pot nega. Liberalii au condus guverne în vremuri mult mai tulburi decât cele pe care le trăim astăzi și au reușit să țină calea dreaptă. Au avut de luat decizii grele, au făcut reforme dure, poate nepopulare, dar au construit sisteme publice trainice care au rezistat și perfecționat de-a lungul timpului. Au reîntregit România și au făcut-o simțind contextul și punând la bătaie toate abilitățile diplomatice și politice”, a transmis Lucian Bode de ziua PNL.

Liberalul a punctat că PNL, din poziția de partid aflat la guvernare, a „adus românilor stabilitate și siguranță și va continua să asigure un spațiu național și regional de securitate”.

„Apărăm ce am câștigat în vremuri foarte dificile. România este azi o țară sigură și un pol de stabilitate în zonă. Priviți ce se întâmplă în țări din jurul nostru. Am reușit să creștem gradul de securitate atât la frontiere, cât și în interiorul țării. Pe modul în care am gestionat provocările apărute și am asigurat stabilitatea și siguranța se bazează, în mare măsură, credibilitatea României și rolul sporit pe care și-l asumă în regiune. Nu în ultimul rând, pe stabilitatea și siguranța câștigate se bazează încrederea investitorilor și dinamica economiei”, a transmis liberalul.

Lucian Bode a precizat că „guvernul liberal își asumă cele mai dificile sarcini, nu fuge și nu se ascunde”: „Am dus multe bătălii de unii singuri, cu riscul erodării. Nu ne victimizăm și nu cedăm. Mergem înainte cu fruntea sus și pe picioarele noastre. Cine vrea să vadă aceste lucruri le vede și nu se lasă pradă manipulărilor celor care vor să ne vadă îngenuncheați”.

Totodată, Bode că PNL la guvernare a adus „o viziune economică sănătoasă axată pe investiții” și a „deblocat marile proiecte de infrastructură”.