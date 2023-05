Ciucă, de ziua PNL: Liberalii au ca obiectiv rezolvarea problemelor din Educație. Problemele sunt îndreptățite

Nicolae Ciucă a declarat de ziua PNL că partidul pe care îl conduce „nu s-a speriat niciodată de greutăți” și a precizat că liberalii au obiectivul de a rezolva problemele din Educație prin dialog deschis cu sindicatele din învățământ.

„Sunt emoționat pentru că astăzi PNL sărbătorește 148 de ani de existență și am avut posibilitatea ca împreună cu echipa de conducere să ne reculegem la mormântul familiei Brătienilor. Astăzi marcam și o parte din istoria țării noastre, din acest motiv am considerat că este important, chiar dacă avem foarte multe probleme de rezolvat, și care cu certitudine le vom rezolva. PNL a fost parte activă a marilor evenimente care au marcat trecutul țării noastre. Putem spune că de fiecare dată de la înființare și până azi PNL a dat totul pentru țara noastră, nu doar în momente faste, ci și în cele în care am avut de înfruntat momente dificile și pe care am reușit să le trecem cu bine împreună. PNL s-a opus extremismului deghizat în naționalism”, a transmis premierul de ziua PNL.

Nicolae Ciucă susține că „PNL este ce este astăzi pentru că a avut curajul să își asume responsabilitatea indiferent de vremuri, de contextul în care s-a găsit țara. România a crescut și prin acțiunile noastre, iar noi am crescut ca partid pe lângă România. Asta este istoria celor 148 de ani de istorie liberală. Trebuie întotdeauna să țintim ca ea să fie cât mai sus”.

„Obligația morală a PNL este aceea de a dezvolta România, de aceea suntem astăzi la guvernare și din acest motiv vom rămâne și ne vom asuma toate responsabilitățile care ne revin. Suntem partidul care a demonstrat că în momente dificile putem atrage sume record, ca reușim să asigurăm o creștere a economiei importante, că ne îngrijim de cei aflați în nevoie”, a transmis Nicolae Ciucă.

Premierul susține că un alt obiectiv al PNL este ca România să fie unul membru egal în UE: „Țara noastră are acest potențial, are resursele și trebuie să își fixeze acest obiectiv”.

„PNL are vocația să fie în prima linie a guvernării bune, durabile pentru România. O dovedește tot odată istoria lui de până acum și doresc să vă asigur că vom face totul să menținem acest statut prin atitudine responsabilă și constructivă în cadrul Coaliției”, a transmis Ciucă.

Premierul a punctat că „PNL nu s-a speriat niciodată de greutăți și și le-a asumat cu înțelepciune și a demonstrat că acestea pot fi rezolvate și duse la bun sfârșit”.

„De aceea și azi PNL are ca obiectiv rezolvarea problemelor din Educație și îmi asum ceea ce voi declara acum și anume că am avut un dialog deschis, îl vom avea în continuare și considerăm că problemele sunt îndreptățite. Dar împreună, prin dialog deschis și prin înțelegerea pașilor, vom ajunge la un rezultat astfel încât copii și părinții să nu fie victimele acestui demers”, a subliniat Nicolae Ciucă.