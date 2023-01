Bode: Apreciez în continuare că hotărârea Comisiei de Etică este afectată de grave vicii de legalitate

Lucian Bode afirmă, într-un punct de vedere transmis G4Media, că își menține în continuare părerea că hotărârea Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai „este afectată de grave vicii de legalitate și că măsurile dispuse reprezintă acte vătămătoare”.

Răspunsul oficialul guvernamental vine în contextul în care Comisia de Etică a decis, pe 11 ianuarie, că teza de doctorat a ministrului Bode include „un plagiat extins” și că este „profund viciată”.

Lucian Bode susține că publicarea cărții reprezintă un demers independent, precizând că a solicitat unicului deținător al drepturilor editoriale asupra cărții suspendarea demersurilor de republicare.

”Precizez că publicarea cărții a fost un demers independent pe care l-am întreprins, ce nu a fost realizat sub egida Universității Babeș-Bolyai și nici nu a fost parte a obligațiilor de natură academică pe care le-am avut în calitate de student-doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Relații Internaționale și Studii de Securitate

Apreciez în continuare că hotărârea Comisiei de Etică este afectată de grave vicii de legalitate și că masurile dispuse reprezintă acte vătămătoare, însă până la lămurirea definitivă a acestor aspecte de către instanțele de judecată, am solicitat editurii CA Publishing, unic deținător al drepturilor editoriale asupra cărții, retragerea de la difuzare și/sau comercializare a oricăror exemplare, respectiv suspendarea oricăror demersuri de republicare”, arată ministrul Bode în punctul de vedere transmis G4Media.ro.

Potrivit sursei citate, termenul de 15 zile oferit de Comisia de Etică pentru retragerea cărții s-ar fi împlinit astăzi, 26 ianuarie.

UBB: Suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate

Potrivit Comisiei de etică a UBB, suspiciunile de plagiat în cazul tezei lui Lucian Bode se confirmă în marea lor majoritate. „Abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată”, au concluzionat atunci membrii Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai.

Reacția ministrului de Interne nu s-a lăsat așteptată după ce, în urmă cu aproape două săptămâni, ce Comisia de Etică a confirmat suspiciunile care planau asupra tezei sale. Ministrul de Interne a anunțat că a depus o nouă plângere împotriva hotărârii comisiei de etică a UBB, care a constatat că „suspiciunile de plagiat” în cazul tezei sale de doctorat „se confirmă în marea lor majoritate”.

„Lupta pentru adevăr continuă! (...) Așa cum alții au ales să mă discrediteze și eu am dreptul să îmi apăr demnitatea. Lupta mea pentru adevăr nu se oprește aici, ea abia acum începe. Ca atare, am formulat o plângere prealabilă împotriva Hotărârii nr. 1/2023 a Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai, în vederea desființării ei în integralitate, precum și a aspectelor subsecvente statuate în această decizie. În continuare, consider această decizie netemeinică, ilegală și abuzivă”, a transmis Lucian Bode pe Facebook.