România a câștigat procesul cu investitorii în proiectul Casa Radio și evită plata a peste 300 de milioane de euro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, 14 aprilie, că statul român a câștigat arbitrajul internațional de la International Centre for Settlement of Investment Disputes, ceea ce înseamnă că nu trebuie să plătească despăgubiri de sute de milioane de euro cerute de investitor în cazul proiectului Casa Radio.

„România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc.

România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții - International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti”, spune ministrul.

Alexandru Nazare precizează că România a fost în pericol să piardă sute de milioane de euro din cauza unui contract vechi, dar a reușit să evite această pierdere câștigând arbitrajul.

El subliniază că miza era foarte mare (peste 300 de milioane de euro) și că rezultatul obținut înseamnă, concret, protejarea banilor publici, cu un rol important jucat de Ministerul Finanțelor în apărarea intereselor statului.

„Acelaşi investitor, parte a dosarului curent, este implicat într-o altă cauză internațională, aflată în prezent la London Court of International Arbitration. În acest caz, statul român solicită recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului.”

Casa Radio este o clădire neterminată din București, începută în 1986 pentru a găzdui un muzeu al regimului comunist. După 1990, proiectul a fost preluat pentru a deveni sediu al Radiodifuziunii, dar nu a fost finalizat.

Ulterior, zona a fost propusă pentru un amplu proiect imobiliar de sute de milioane de euro, cu spații comerciale, birouri și locuințe.

În prezent, rămâne un proiect major nefinalizat, iar recent s-a discutat și posibilitatea construirii unei săli polivalente de mari dimensiuni pe acest amplasament.