VIDEO Un video bizar stârneşte rumoare pe reţelele de socializare. Creatura care apare în filmare este asemănată cu un personaj din „Harry Potter“

Vivian Gomez, care locuieşte în Colorado, a postat filmuleţul pe Facebook, joi, alături de următoarea descriere: „M-am trezit duminică dimineaţă şi am văzut asta pe camera mea de supraveghere şi încerc să-mi dau seama... ce se întâmplă? Întâi am văzut o umbră îndepărtându-se de uşa mea de la intrare şi după aceea am văzut această creatură... a mai văzut cineva aşa ceva pe camerele sale? Celelalte camere nu au înregistrat asta dintr-un motiv sau altul“.

Postarea a generat 34.000 de reacţii şi peste 118.000 de distribuiri.

Utilizatorii social media au remarcat că „creatura“ seamănă cu Dobby, elful din seriile Harry Potter. Alţii au subliniat că filmuleţul poate fi fals sau alterat cu ajutorul photoshop-ului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: