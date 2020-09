Un bărbat a făcut o descoperire macabră pe o plajă din Wisconsin: un creier învelit în folie de aluminiu. Nimeni nu poate explica ce căuta acolo

Creier descoperit pe o plajă din Wisconsin, FOTO James Senda via CNN

James Senda se plimba, marţi, printr-un parc din oraşul Racine când a văzut un pachet învelit în folie de aluminiu, prins cu o bandă de cauciuc roz.

Primul gând al bărbatului a fost că pachetu conţine bani sau droguri şi, curprins de curiozitate, acesta a desfăcut pachetul. În interior, n-a găsit însă ce se aştepta, ci un creier, câteva flori roz şi bani străini.

„Când l-am deschis, cred că eram atât de şocat încât n-am priceput imediat ce e în el. Am mers la câţiva muncitori din apropiere şi i-am întrebat dacă tocmai am găsit un creier”, a declarat acesta pentru CNN.

Joi, poliţia a informat publicul că organul nu provine de la un om. Cu toate acestea, medicii încă nu ştiu cărui animal îi aparţine. Unii localnici, citaţi de presa locală, cred că descoperirea indică un ritual de despărţie de morţi, luându-se în special după prezenţa unor sume de bani şi a florilor. Nimeni, însă, nu poate explica ce caută creierul de animal acolo.

Creierul nu se afla într-o stare de descompunere atunci când a fost găsit de bărbat. „Mă bucur că am fost eu cel care a dat peste el”, a mai spus Senda. „Doar încercaţi să vă imaginaţi dacă folia de aluminiu era desfăcută de o bunică, o mamă sau vreun copil care se juca pe aici. Am 47 de ani şi sunt complet speriat de ce am găsit”.