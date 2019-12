O femeie s-a căsătorit cu un covor. „Nu pot să trăiesc fără el!“ Reacţia covorului

„L-am cumpărat pe Mat acum un an şi am început să le spun tuturor cât de mult îl iubesc. Am ajuns să o iau în serios după ce prietenii mei au început să mă întrebe, în glumă, de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de mult. Petrec foarte mult timp îngrijindu-l - îl curăţ şi îl aspir de două ori pe zi şi mă asigur că arată mereu cât se poate de bine. Nu pot să trăiesc fără el“, a declarat Bekki Cocks, potrivit The Sun