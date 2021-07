Cum a reuşit un american să alunge ursul care îi intrase în maşină VIDEO

O înregistrare video, realizată în data de 10 iulie, îl arată pe Joseph Deel cum deschide uşor portiera maşinii pentru ca ursul să poată ieşi şi începe să ţipe alături de cel puţin un prieten pentru ca animalul să fugă, ceea ce se şi întâmplă.

Omul a povestit că animalul s-a întors însoţit de alt urs, însă au fost alungaţi repede şi nu au mai reuşit să intre în maşină.

CAR PROBLEMS: Friends on vacation in Gatlinburg, Tennessee successfully scared off a black bear that broke into their car and caused serious damage to the vehicle. pic.twitter.com/UHqMsZcYMu