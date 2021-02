VIDEO Ianis Hagi, un nou gol pentru Glasgow Rangers! Echipa românului a făcut instrucţie cu Dundee United

Ianis a fost folosit încă din primul minut de antrenorul Steven Gerrard şi a reuşit să deschidă scorul în întâlnirea cu echipa clasată pe poziţia a 7-a din Premiership. În minutul 35, Aribo a tras puternic din marginea careului mare, iar Hagi, aflat de traiectoria balonului, a deviat în plasă de la aproximativ 8 metri de poartă. Gazdele au mărit avantajul peste alte trei minute, Kent (38), iar Aribo a dus reuşit dubla după pauză (49 şi 64). Pentru Dundee a marcat Smith '90+2 (pen). Fostul jucător al celor de la Viitorul Constanţa a jucat până în minutul 63. când a fost înlocuit cu Scott Wright.

În urma acestui rezultat, Rangers a adunat 82 de puncte şi are un avans de 18 lungimi faţă de principala urmăritoare, Celtic.

Rangers, echipa de start: McGregor, Balogun, Goldson, Helander, Barisic – Davis, Jack, Aribo – Hagi, Morelos, Kent.

VIDEO, Golul prin care Ianis Hagi a deschis scorul în meciul cu Dundee United

