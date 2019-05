Victor Hănescu continuă şi în acest an proiectul „Train Like a Pro”

„Anul acesta am pornit proiectul AVH KIDS prin care dorim să acordăm atenţie specială copiilor care sunt la început de drum în tenis. Tabăra Train Like a Pro, ediţia 2019, este dedicată copiilor cu vârsta cuprinsă între 8 şi 10 ani. Ceea ce le-am pregătit participanţilor este o combinaţie reuşită între antrenament, pregătire mental-emoţională şi distracţie, toate sub atenta supraveghere şi coordonare a unei echipe de antrenori, psihologi, preparatori fizici si actori”, a spus Victor Hănescu.

Ediţia din acest an a taberei „Train Like a Pro”, care este sprijinită de Fundaţia Alexandrion şi Aqua Carpatica, se va desfăşura în perioada 24 – 31 august.



”Ştiu cât de provocator este pentru părinţi să facă cea mai bună alegere pentru copiii lor atunci când vine vorba de pregătire în tenis, fie că este vorba de alegerea antrenorului potrivit sau a contextului general care să susţină dezvoltarea talentului nativ al unui copil cu potenţial. În cadrul taberei Train Like a Pro oferim un overview a ceea ce se întamplă la Academie, în Bucureşti. La sfârşitul cantonamentului, în afară de experienţa TLAP, participanţii primesc şi o evaluare însoţită de recomandările specialiştilor din cadrul Academiei Victor Hănescu”, a declarat fostul număr 26 ATP.



