Victimă naţională: Edward Iordănescu, salariu baban, discurs lacrimogen

*Echipa naţională are viitor, a demonstrat că are caracter, reacţie şi putere de luptă. Pentru mine, astea sunt ingrediente importante pentru a continua să construiesc pe drumul pe care am plecat.





*Realizările lui Tavi Popescu nu au fost deosebite, dar am apreciat că s-a implicat total, a alergat, a muncit, a înţeles că fotbalul mare înseamnă să poţi face efort, să te implici în toate momentele jocului. A simţit asta pe pielea lui. Am încercat să-l pregătim cât se poate de bine. Are îndrumarea şi mintea necesare pentru a putea trece peste aceste momente. Nu am văzut acel moment (n.r. - în care a aruncat tricoul), dar mi-am cules informaţii. A ieşit şi a dat mâna cu toată lumea de pe bancă, nu a fost un gest de supărare îndreptat către cineva, ci unul de tristeţe. Şi-a dorit foarte mult, dar din punct de vedere ofensiv lucrurile nu au ieşit aşa cum aştepta. A fost dorinţă foarte mare, sunt sigur că învaţă din aceste momente. Îmi doresc să am jucători care să aibă reacţie atunci când lucrurile nu iese aşa cum şi-au dorit. Asta înseamnă că avem viaţă, avem perspectivă.





*Acest grup îşi doreşte foarte mult. Are marjă importantă de creştere, dar încă are nevoie de timp să se sudeze, să creadă mai mult în el.