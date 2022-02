Câţi bani are blocaţi Răzvan Raţ în zona Doneţk, regiune pe care Vladimir Putin a declarat-o independentă

”Eu am casă în Doneţk, am proprietăţi, dar nu am reuşit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Şahtior. De proprietăţile mele au grijă nişte foşti angajaţi, foştii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate. Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăţilor practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului... Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populaţie, în 2014-2015”, a spus, pentru sport.ro, Răzvan Raţ.

Fostul internaţional român este legat şi de Lugansk, a doua regiune căreia Vladimir Putin i-a recunoscut independenţa, acolo trăind o parte a rudelor soţiei sale Iulia. Cum situaţia din Ucraina este foarte tensionată, vorbindu-se despre o invazie a trupelor ruseşti spre capitala Kiev, şansele ca Raţ să-şi recupereze măcar o parte din investiţia făcută în Doneţk sunt minime.

Raţ a ajuns la Doneţk în 2003, de la Rapid, şi a evoluat în zona Donbass până în 2013, când s-a transferat în Marea Britanie, la West Ham.