Veşti proaste pentru fanii lui Nadal: nu va mai juca tenis anul acesta! Ce spune spaniolul despre viitorul carierei sale

După turneul de la Roland Garros, unde a fost eliminat în semifinale de Novak Djokovici, Nadal a mai jucat doar două meciuri oficiale, ambele la începutul acestei luni, la turneul de la Washington, unde a fost eliminat în optimi.

Spaniolul în vârstă de 35 de ani s-a retras apoi de la Toronto şi Cincinnati Masters 1000 şi spera să poate juca la US Open. Din păcate, lucrurile nu s-au îmbunătăţit între timp, astfel că Rafa a fost nevoit să se retragă şi de la ultimul turneu de Grand Slam al anului.



În comunicatul publicat pe reţelele sociale, Nadal a precizat că rămâne optimist în rivinţa recuperării şi spune că este încrezător că se va reface total şi va lupta din nou pentru trofee.





“Îmi pare foarte rău să anunţ că nu voi mai putea continua să joc tenis în sezonul 2021, dar după cum ştiţi am avut prea multe probleme la picior în ultimul an, am ratat multe turnee importante, ca US Open acum, Wimbledon, Olimpiada... După ce am revenit de la Toronto am discutat cu familia, cu echipa mea şi cu medicii pentru a înţelege ce se întâmplă, dar piciorul nu este în regulă acum. A trebuit să luăm această decizie, dar sunt încrezător că mă voi reface sută la sută şi că voi putea lupta din nou pentru cele mai importante lucruri. Accidentarea nu este ceva nou. Este aceeaşi pe care o am din 2005, când medicii erau negativi cu privire la cariera mea, dar am avut o carieră la care nici măcar nu visam, aşa că sunt încrezător că mă voi recupera din nou. O să lupt în fiecare zi pentru a reuşi. Sper să vă revăd în curând”, a spus Nadal.