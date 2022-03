Va fi echipa de seniori a României copia naţionalei U20 sau va semăna cu România U19, formaţie calificată la Campionatul European?

A câştigat de 3 ori cu 2-1 şi a fost bătută cu 0-4, 1-6, 0-5 sau 0-7. Explicaţii pentru dezastrele de pe teren au fost uşor de dat. „Nu există vină exclusivă a cuiva. Noi am plecat cu o valoare medie a jucătorilor de aproximativ 300.000 de euro, cea mai mică dintre toate echipele cu care am jucat. Oricum, toţi fotbaliştii s-au autodepăşit. Învăţăm, muncim, capul jos şi mergem mai departe, altă stradă nu există”, a spus selecţionerul Lobonţ.

De ce a fost inventată această selecţionată? Să înveţe cum să scoată mingea din poartă de foarte multe ori pe meci sau să îi ţină în priză pe fotbaliştii care nu prind alte reprezentative?

Pe lângă prima selecţionată, România are echipe naţionale şi la categoriile de vârstă de sub 21 de ani sau de sub 19 ani, categorii pentru care se şi organizează competiţii internaţionale, Campionate Europene şi Mondiale. Dar are şi această selecţionată pentru fotbaliştii U20, unde evoluează jucători care fie nu au prins echipa de U21, fie sunt prea mari pentru a juca la U19.

Selecţionata a fost înfiinţată la sfârşitul anului 2020, după votul Comitetului Executiv FRF, care a validat o propunere a Comisiei Tehnice, ce venea ca urmare a faptului că ţări precum Franţa, Anglia, Italia, Spania sau Germania au şi ele astfel de echipe.

În august 2021, Bogdan Lobonţ, fostul portar al Naţionalei care a îmbrăcat de 85 de ori tricoul României, devenea selecţioner. „O să scoatem maximum din potenţialul echipei, atât din jucători, cât şi din stafful tehnic”, declara încrezător Lobonţ. Maximul echipei a însemnat de atunci 3 victorii, toate la limită, 2-1, şi 5 înfrângeri, la scoruri de maidan, cea mai dureroasă „bătaie” fiind aplicată de Italia U20, 0-7.

Rezultatele ruşinoase şi scuzele prezentate la finalul meciurilor l-au scos din sărite pe fostul internaţional Bogdan Stelea. „Tot apar explicaţii! Dar de ce putem juca în prima repriză şi în a doua nu? De ce facem greşeli de interpretare a jocului? Lucruri care se învaţă de când începi junioratul. Asta trebuie discutam şi nu să căutăm scuze. Nu e în regulă să nu ai obiectiv! Băi, băieţi, jucaţi la echipa naţională, reveniţi-vă!”, a spus, la Fotbal Club, Stelea.

România U19 are altă faţă

România U19, angrenată în calificările pentru Euro, a reuşit două victorii şi o înfrângere în turneul de calificare din Croaţia, şi va fi prezentă la campionatul ce va avea loc între 18 iunie şi 1 iulie în Slovacia. Formaţia selecţionerului Adrian Văsîi a trecut de Georgia cu 5-1 şi de Croaţia cu 2-1, fiind învinsă în ultimul meci al Turului de Elită, ieri, de Islanda, cu 0-3, meci care însă nu a mai contat, România fiind deja calificată la turneul final după primele două partide. Selecţionerul a avut de spus, la DigiSport, numai cuvinte de laudă pentru jucători, dar şi pentru tehnicienii de la cluburile de unde au provenit: „Jucătorii s-au dăruit total şi au făcut foarte mult efort. Toţi s-au dăruit. Vreau să îi felicit cu această ocazie, pentru această performanţă frumoasă. Şi pe antrenorii de la echipele lor de club, pentru că ei sunt cei care i-au format şi i-au dezvoltat”.

Aşa tată, aşa fiu Printre fotbaliştii care vor participa la Campionatul European U19, va fi şi Nicolas Popescu. Da, fiul lui Gheorghe Popescu. „Au obţinut o calificare superbă. Mi-au adus aminte cu emoţie de cea pe care am obţinut-o cu echipa naţională la Campionatul European U19 din 1986. Eram căpitan de echipă într-o generaţie în care-i aveam colegi, printre alţii, pe Prunea, Dan Petrescu şi Ovidiu Sabău”, a spus, pentru gsp.ro, „Baciul”.

Rezultate România U20

România U20 – Portugalia U20 2-1

Anglia U20 – România U20 6-1

România U20 – Cehia U20 2-1

Germania U20 – România U20 4-0

România U20 – Polonia U20 2-1

Italia U20 – România U20 7-0

România U20 – Norvegia U20 1-2

Elveţia U20 – România U20 5-0