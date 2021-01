Universitatea Craiova remizat, acasa, scor 1-1, cu FC Viitorul

Au marcat Papp ’45 pentru gazde şi Artean ’47 pentru oaspeţi.

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Şt. Vlădoiu, Papp, M. Constantin, N. Bancu – Nistor (Căpăţînă ’80), Mateiu (Bic ’46), Cicâldău – Ofosu (Vătăjelu ’75), I. Mamut (Ivan ’46), Cîmpanu (Bărbuţ ’46). Antrenor: Corneliu Papură

FC Viitorul: Cojocaru – R. Benzar (Dussaut ’46), Mladen, V. Ghiţă, R. Boboc – C. Matei (Gaztanaga ’46), Artean, Babunski (Ciobanu ’46) – Ely Fernandes (Măţan ’46), Luckassen, G. Ganea (Pitu ’68). Antrenor: Mircea Rednic

Cartonaşe galbene: Mateiu ‘8, Nistor ‘79 / Boboc ’71, Gaztanaga ’78, Cojocaru ‘81

Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Adrian Ghinguleac, Vladimir Urzică - Ionuţ Coza

Observator: Eduard Dumitrescu

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Mircea Rednic, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, că jucătorii săi trebuie să fie sinceri şi să spună atunci când sunt obosiţi, deoarece în lot sunt alţi fotbalişti dornici să evolueze. El a menţionat că este nemulţumit de faptul că echipa sa a făcut multe greşeli în prima repriză.





“Mă deranjează că trebuie să fii onest şi să spui când eşti obosit. S-a acumulat oboseală. Problema este că sunt jucători care abia aşteaptă să intre. Le-am spus, nu trebuie neapărat să joc cu aceeaşi echipă. M- bucur că cei care au intrat în repriza a doua au jucat bine. În prima repriză au fost foarte multe pase greşite. Nu-mi place că facem un meci bun şi după aia vine un meci prost. Sunt mulţumit că am reuşit să luăm un punct şi este meritat. Nu am avut în faţa noastră Craiova în zi foarte bună. Le-am cerut un pic de ambiţie. S-au pierdut multe mingi în prima repriză. A fost un meci intens, cu multe dueluri, nu avem ce să-i reproşăm arbitrului. Nouă trebuie să ne reproşăm, am făcut o primă repriză slabă”, a spus Rednic la Digi Sport.